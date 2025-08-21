مراسم رفع راية الحزن في ذكرى شهادة النبي الأكرم محمد (ص) وسط حضور علمائي ورسمي في حرم الإمام علي(ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أقامت الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة مراسم رفع راية الحزن والعزاء في رحاب مرقد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، إيذانًا بإقامة العزاء في ذكرى شهادة الرسول الأعظم محمد (صلى الله عليه وآله).

وشهدت المراسم مشاركة واسعة من أساتذة وطلبة الحوزة العلمية في النجف الأشرف، إضافة إلى شخصيات أكاديمية، ورئيس مجلس المحافظة وأعضاء المجلس، فضلاً عن مدراء الدوائر الخدمية والأمنية، ومسؤولي المواكب والهيئات الحسينية، ووجهاء المدينة، إلى جانب نائب الأمين العام وأعضاء مجلس إدارة العتبة العلوية ورؤساء الأقسام وخدم المرقد العلوي المطهّر وجموع الزائرين.

افتتحت المراسم بتلاوة مباركة لآيات من القرآن الكريم بصوت قارئ ومؤذن العتبة العلوية السيد هاني الموسوي، تلتها زيارة الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله) وزيارة أمير المؤمنين (عليه السلام) بصوت القارئ مصطفى الحسيني.

وكان للحوزة العلمية حضور من خلال كلمة العلامة السيد محمد صادق الخرسان، التي استعرض فيها مقام النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) ودور أمير المؤمنين (عليه السلام) في الإسلام، مبيّنًا جانبًا من وصايا النبي الخالدة التي دعا فيها الأمة إلى التمسّك بحسن الأخلاق ومكارم الفضائل في كل زمان ومكان.

هذا وجرت مراسم رفع راية الحزن والحداد وسط إلقاء قصائد رثائية ملأت أرجاء الصحن العلوي المطهر لتعبّر عن عمق الفاجعة وإيذانًا ببدء مجالس العزاء في ذكرى شهادة خاتم الأنبياء محمد (صلى الله عليه وآله)، واختتمت المراسم بإقامة مجلس العزاء داخل الصحن الشريف بمشاركة سماحة الشيخ أحمد الربيعي وحشود الزائرين المعزين الوافدين إلى حرم المولى أمير المؤمنين (عليه السلام).

