تقرير مصور/ مركز كربلاء للدراسات والبحوث يقيم ندوة علمية عن انتفاضة صفر 1977 في العتبة الحسينية المقدسة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أقام مركز كربلاء للدراسات والبحوث ندوة علمية عن انتفاضة صفر 1977 م، وحدثت في شهر صفر من العام المذكور في مدينة النجف الأشرف بوجه النظام البعثي الحاكم آذنذاك بعد أن بادر الأخير إلى منع العزاء الحسيني والمسيرات التي تتجه من مختلف مدن العراق إلى كربلاء سيراً على الأقدام. واعتقل النظام البائد ما يقارب الـ 30 ألف سجين، وتعرضوا إلى صنوف التعذيب جراء انتزاع الاعتراف منهم وأخيراً أصدرت السلطات أحكاماً قضائية منها تقضي بإعدام قادة الانتفاضة وحكمت على آخرين بالسجن المؤبد.