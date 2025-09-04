العتبة العباسية المقدسة تختتم الدورة الدينية الصيفية السادسة في باكستان

اختتمت العتبة العباسية المقدسة، الدورة الدينية الصيفية السادسة، في شمال باكستان.



ونظم الدورة معهد تراث الأنبياء للدراسات الحوزوية الإلكترونية التابع لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة المقدسة، بمشاركة 12 ألف طالب وطالبة، واستمرت عشرين يومًا.



وأُقيم حفل الختام بحضور ممثل العتبة المقدسة في باكستان الشيخ ناصر عباس النجفي، ووكلاء المرجعية الدينية العليا، إضافة إلى عدد من رجال الدين ووجهاء المنطقة وجمع من الطلبة والطالبات المشاركين.



وقال النجفي في كلمته أثناء الحفل: إنّ "المعهد نظم الحفل بعد إجراء الامتحانات المركزية في 14 مركزًا امتحانيًّا، مشيرًا إلى أنّ "المعهد وبعد إعلان النتائج النهائية افتتح باب التسجيل للدورة القادمة".



من جانبه أشاد وكيل المرجعية الدينية العليا، الشيخ محمد حسن جعفري، بجهود العتبة العباسية المقدسة، ومتوليها الشرعي سماحة العلامة السيد أحمد الصافي ومسؤوليها في تجسيد رسالة أبي الفضل العباس (عليه السلام) الجامعة، التي تمثّلت بمشاركة طلبة من مختلف المذاهب الإسلامية في هذه الدورة.



وشملت الدورة الدينية والعلمية التي قدّم محاضراتها أساتذة مختصون، مواضيع وجوانب متعددة، منها في الفقه والأخلاق والعقائد، إضافة إلى تعزيزها للجوانب الثقافية والدينية لدى المشاركين.



وتضمن الحفل توزيع 10 تذاكر لزيارة العتبات المقدسة في العراق، إضافة إلى تقديم هدايا من بركات مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام).



وسيكون هناك برنامج زيارات متواصلة للمراكز والجامعات والكليات الدينية في شمال باكستان؛ لتعزيز التواصل العلمي والثقافي.