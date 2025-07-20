إصدار العدد الرابع من مجلة الاستعمار

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، متمثّلًا بـالمركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، العدد الرابع من مجلة (الاستعمار).

وتُعد (الاستعمار) مجلة فصلية محكّمة تُعنى بنقد ظواهر الاستعمار الكلاسيكي والجديد وما بعده، وتحليله من منظور فكري واستراتيجي.

وتضمّن العدد باقة من البحوث والمقالات الفكرية التي ناقشت قضايا الهوية والاستعمار من زوايا مختلفة، إذ جاءت الافتتاحية بقلم الدكتورة فرقان الحسيني؛ لتسلّط الضوء على دور الاستعمار في تفكيك الهوية الثقافية والدينية للشعوب.

كما احتوى العدد حوارًا مع غيّوم بلَنْ عن كتابه (ابتداع الاستعمار الأخضر)، الذي يناقش فيه أدوات الاستعمار البيئي وتغليفه بخطاب بيئي مزيف.

وخصّصت المجلة بحثًا عن السيد محمد المجاهد ودوره الريادي في مقاومة الاستعمار الروسي في إيران (السيد إبراهيم الشريفي)، إضافة إلى عرض تحليلي لكتاب (الاستعمار.. الكتاب الأسود) من تأليف الدكتور عمّار خالد رمضان.

وتأتي المجلة في سياق الجهود المتواصلة للمركز في نقد المنظومات الفكرية والسياسية التي تركها الاستعمار، واستشراف أدوات المواجهة المعرفية والثقافية المعاصرة، انطلاقًا من وعي إسلامي يعيد قراءة الماضي لصناعة وعي الحاضر والمستقبل.

