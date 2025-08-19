إصدار العدد 514 من مجلة صدى الروضتين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر قسم الإعلام في العتبة العباسية المقدسة العدد 514 من مجلة صدى الروضتين.

وتُعنى المجلة بتوثيق منجزات العتبة المقدسة ونشاطات أقسامها، إذ تُعدُّ الإصدار الأوّل في تاريخ العتبات المقدسة نصف شهرية، وتصدر عن شعبة الإعلام المقروء التابعة للقسم.

وتضمّن العدد أبرز فعاليات العتبة المقدسة ونشاطاتها ومنجزاتها، واستعرض في صفحاته العديد من الموضوعات الدينية والفكرية والثقافية.

وسلّط العدد الضوء على نشاطات ومنجزات متنوعة أبرزها، العتبة العباسية تقدم خدمات صحية مختلفة لزائري عاشوراء، والشُعَب النسوية التابعة لمكتب المتولي الشرعي تُجدد العهد لدماء الشهداء الزكيّة، وبين القدسيّة والجمال كيف حوّل قسم الصيانة مداخل كربلاء إلى تحفة فنية، إلى جانب دور الإعلام في ترسيخ قيم عاشوراء.

وتضمّ المجلّة مقالات وتحقيقات متنوّعة من مؤلفين ومحللين مختلفين يشاركون في مناقشة مختلف القضايا والتحديات الثقافية والفكرية التي تواجه المجتمع الإسلامي والعراقي على وجه الخصوص.

وتأتي مجلة صدى الروضتين بنظرة عصرية تتجسّد في صفحاتها المتعددة، وتسلّط الضوء على الفعاليات والأحداث المهمّة التي تظهر أبرز نشاطات أقسام العتبة المقدّسة.

.........

انتهى/ 278