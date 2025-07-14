إصدار دليل قصصيّ بعنوان "المهمة وقصص أخرى"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة دليلًا قصصيًّا بعنوان (المهمة وقصص أخرى) يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة.

وقال مدير مركز الدعم والتوثيق التابع للقسم السيد سرمد سالم، إنَّ "المركز أشرف على إصدار هذا الكتاب الذي يضم القصص العشر الفائزة في مسابقة القصة القصيرة التي أُقيمت ضمن فعاليات مهرجان فتوى الدفاع المقدسة الثقافي الثامن"، مشيرًا إلى أنَّ "عنوان (المهمة) مستوحى من إحدى القصص الفائزة".

وأضاف أنَّ "هذا الإصدار يهدف إلى إثراء الساحة الأدبية والثقافية بنصوص قصصية مستوحاة من قصص التضحية والفداء التي جسّدها مُلبُّو فتوى الدفاع الكفائي التي أصدرتها المرجعية الدينية العليا".

وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي العتبة العباسية المقدسة إلى تشجيع الكتَّاب على الإسهام الفعَّال في توثيق ملحمة الفتوى المباركة، وتعزيز الوعي الديني والوطني.

