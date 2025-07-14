إصدار العدد الثلاثين من مجلة "ردّ الشمس"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صدر حديثاً عن قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العبّاسية المقدّسة، العدد الثلاثون من مجلة "ردّ الشمس".

ويُشرف على إصدار المجلّة الفصليّة مركزُ تراث الحلّة التابع للقسم، وتُعنى بالتراث الحلّي وتوثيق محطّاته الفكرية والثقافية.

ويأتي هذا العدد استمرارًا لنهج المجلّة في تسليط الضوء على الإرث الحضاريّ، والفكريّ الغنيّ الذي تتميّز به مدينة الحِلّة، إذِ اشتمل على مجموعةٍ من الموادّ النوعيّة، والمتنوّعة في مجالات التاريخ، والأدب، والتراث والفكر، أعدّها نخبةٌ من الباحثين والكتّاب المختصّين.

وشهد العدد تسليط الضوء على سيرة السيد هاشم الحطّاب، أحد الشخصيات الدينية البارزة، مبيّنًا أثره، ومكانته الروحية في المجتمع الحلّيّ، كما تناول محطّةً مهمّةً من تاريخ الأدب والعلم في المدينة، من خلال عرض حياة وإنجازات العالِم الأديب أحمد حميد القزويني، مستعرضًا إسهاماته الفكرية والثقافية.

وتضمّن كذلك مقالًا موسّعًا لتسليط الضوء على شخصيّة الشيخ صالح الكوّاز، أحد أبرز أعلام مدرسة الحلّة الأدبية، مبيّنًا ملامح مدرسته الشعرية ومكانته بين أدباء عصره.

وتميّز العدد، بمحتواه المتنوّع والغنيّ، الذي يجمع بين التوثيق الأكاديمي والعرض الثقافي الجذّاب، ليواصل رسالته في تعزيز الوعي بالتراث المحلّي، وتحفيز الباحثين والمهتمّين على مواصلة دراسة تاريخ الحِلّة العريق.

وتُعدّ مجلة (ردّ الشمس) مجلّةً ثقافيةً عامّة، معتمدة لدى نقابة الصحفيّين العراقيّين، ويكتب في صفحاتها عددٌ من الفضلاء والأدباء والأكاديميّين والصحفيّين الحلّيّين.

