إصدار العدد الـ114 من أسبوعية الآفاق المعنية بشؤون الحوزات العلمية + رابط التحميل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تم إصدار العدد 114 من أسبوعية الآفاق المعنية بشؤون الحوزات العلمية في المحاور التالية:

1. إقامة مراسم الحداد ليلة عاشوراء بحضور قائد الثورة الإسلامية

2. كلمة رئيس التحرير/ كهرباء الحبّ

3. بيان مجلس الشورى الأعلى للحوزات العلمية في إدانة تهديدات ترامب

4. إدانة مدير الحوزات العلمية في إيران لمجزرة علماء الشيعة في سوريا

5. سيماء الصالحين

6. كلمات للحياة

7. صدر حديثا

8. غزة..على حافة النسيان

9. شهداء الفضيلة/ الشهيد السيد عز الدين بحر العلوم (قدس سره)

10. ملخص عرض كتاب/ "عاشوراشناسي" لمؤلفه محمد اسفندياري

11. تعريف بالمراكز والمؤسسات الدينية الشيعية/مؤسسة ولاء المنتظر (عجل الله تعالى فرجه) الثقافية

12. علماء وأعلام/الشيخ الدكتور أحمد الوائلي (قدس سره)

13. كلمة رسول جعفريان حول المقتل الحسيني: عاشوراء بين التاريخ و الرواية

14. أسئلة وردود/هل الإلحاد حالة فطرية للإنسان؟

15. حكم المحاربة لترامب ونتانياهو من 100 عالم ومفكر في العالم الإسلامي

16. شعر وقصيدة

17. نصيحة نفسية

