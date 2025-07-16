كاتس: الإشارات انتهت في دمشق والآن ستأتي الضربات الموجعة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في السويداء للقضاء على القوات التي هاجمت الدروز حتى انسحابهم الكامل.

وقال: "إخواننا الدروز في إسرائيل، يمكنكم الاعتماد على الجيش لحماية إخوانكم في سوريا. وقد قطعنا أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أنفسنا عهدا وسنفي به".

وكان كاتس، قال الأربعاء، إنه يجب على النظام السوري أن يسحب قواته من السويداء.

وأضاف: "كما أوضحنا وحذرنا، لن تتخلى إسرائيل عن الدروز في سوريا، وستطبق سياسة نزع السلاح التي قررناها".

وشدد كاتس على أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل مهاجمة قوات النظام حتى انسحابها من المنطقة، وسيصعد قريبا من مستوى الرد على النظام إذا لم تفهم الرسالة".

وتستمر الاشتباكات العنيفة داخل مدينة السويداء بين قوات الأمن السورية مدعومة بعناصر من العشائر والبدو من جهة، ومسلحون دروز من جهة أخرى، وسط عمليات كر وفر وتضارب حول السيطرة على أحياء المدينة.

تزامنا كثف الطيران الإسرائيلي غاراته خلال الساعات الماضية، حيث استهدف مواقع عسكرية للجيش السوري في ريف السويداء ومحيط مطار الثعلة، وأوقع خسائر بشرية في القوات الحكومية؛ كما استهدفت أرتال عسكرية سورية أثناء انسحابها من المدينة كما استهدفت مبنى وزارة الدفاع في دمشق.

بدورها، كثفت القوات الحكومية السورية القصف على أحياء في المدينة باستخدام المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، ما أدى إلى سقوط ضحايا بين المدنيين وتدهور الوضع الإنساني، حيث وصفت مصادر محلية السويداء بأنها "مدينة أشباح" مع صعوبة الوصول للمستشفيات وانعدام حركة المدنيين.