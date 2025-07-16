نتنياهو يدعو دروز إسرائيل للامتناع عن عبور الحدود ويؤكد عمل الجيش الإسرائيلي لحماية دروز سوريا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ وصف نتنياهو مخاطبا مواطني إسرائيل من أبناء الطائفة الدرزية في كلمة مسجلة اليوم الأربعاء، الوضع في السويداء وجنوب غرب سوريا بأنه "خطير للغاية"، وقال إن "الجيش الإسرائيلي يعمل وسلاح الجو يعمل وقوات أخرى تعمل، ونحن نعمل لإنقاذ إخواننا الدروز والقضاء على عصابات النظام (السوري)".

وتابع: "والآن لديّ طلب واحد منكم: أنتم مواطنو إسرائيل. لا تعبروا الحدود".

وأوضح نتنياهو أنه بالإضافة إلى أن من يعبرون الحدود "يخاطرون بحياتهم وقد يقتلون أو يختطفون"، فإنهم أيضا "يضرون بجهود الجيش الإسرائيلي"، وقال: "لذلك، أطلب منكم - عودوا إلى دياركم ودعوا جيش الدفاع الإسرائيلي يعمل".

تأتي مناشدة نتنياهو هذه بعد أن نجح مئات الدروز في العبور عبر السياج الحدودي من إسرائيل إلى الأراضي السورية، وسط اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي الذي حاول منع ذلك.

جاء تحرك الدروز بعد أن حثت قيادتهم الروحية في إسرائيل في وقت سابق اليوم جميع أبناء الطائفة للاستعداد بجميع الوسائل الممكنة لعبور الحدود بهدف "مساعدة الإخوة المذبوحين في سوريا" حيث تستمر الاشتباكات العنيفة داخل مدينة السويداء بين قوات الأمن السورية مدعومة بعناصر من العشائر والبدو من جهة، ومسلحين دروز من جهة أخرى، وسط عمليات كر وفر وتضارب حول السيطرة على أحياء المدينة.

وخلال الساعات الأخيرة صعد الجيش الإسرائيلي قصفه للقوات الحكومية السورية في السويداء، كما هاجم عدة مواقع في العاصمة دمشق.

وأعلنت تل أبيب أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في السويداء للقضاء على "القوات التي هاجمت الدروز" حتى انسحابهم الكامل، وأنه "سيصعد قريبا من مستوى الرد على النظام (السوري) إذا لم تفهم الرسالة".