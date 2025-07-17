طهران ترفض الاتهامات الأوروبية حول «دعم الإرهاب»

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ رفضت وزارة الخارجية الإيرانية العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على عدد من المواطنين الإيرانيين، ووصفت الاتهامات الأوروبية بدعم الإرهاب في أوروبا بأنها «ادعاءات سخيفة ولا أساس لها من الصحة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، إن «الإصرار على توجيه اتهامات باطلة ونشر الأكاذيب ضد إيران، يعبّر عن محاولة مكشوفة لتحويل انتباه الرأي العام، داخلياً وخارجياً، عن دعم بعض الحكومات الأوروبية المنهجي للإرهاب، وعن جرائم الكيان الصهيوني في غزة والمنطقة».

واستنكر بقائي، في تصريح نقلته وسائل إعلام رسمية، ما جاء في بيان اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن «الاتحاد وبعض أعضائه يهاجمون إيران ويواصلون فرض العقوبات عليها استناداً إلى ذرائع كاذبة، بينما يلتزمون الصمت حيال العدوان الإسرائيلي على إيران وقتل مواطنيها، بل يسعون إلى تبريره ودعمه».

ووصف المتحدث باسم الخارجية قرار فرض العقوبات الجديدة بأنه «إجراء تعسفي يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ويستوجب المساءلة القانونية والدولية للحكومات التي اقترحت العقوبات وتلك التي دعمتها».