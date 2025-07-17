في مرقد الإمام الرضا عليه السلام..الوزير الباكستاني يصف تجربة زيارته بأنها معنوية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعرب وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي عن سعادته بالتواجد في مرقد الإمام الرضا (ع)، ووصف هذه التجربة بأنها روحية ومعنوية.

وصرّح محسن نقوي، الذي سافر إلى مشهد من طهران بعد اجتماع ثلاثي مع وزيري داخلية إيران والعراق، على هامش زيارة مرقد علي بن موسى الرضا (عليه السلام): "لقد وُجّهت الى دعوة من الإمام الرضا (عليه السلام)، ولولا هذه الدعوة لما كتب الله لنا زيارة المرقد في مشهد المقدسة".

وفي رده على سؤال حول زيارة الأربعين، قال أيضًا: "الحدود مغلقة حاليًا، ولكن بعد الاجتماعات الأخيرة مع وزيري داخلية إيران والعراق، اتُخذت قرارات جيدة، وسيتم الإعلان عن نتائجها قريبًا".

وأعرب نقوي عن أمله في أن تؤدي هذه القرارات إلى فتح الحدود لمواكب الأربعين وتسهيل حركة الزوار. والتقى وزير الداخلية الباكستاني وتحدث مع رضا خوراكيان، المدير الأعلى للحرم الرضوي المقدس.

