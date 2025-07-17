وزير الخارجية الإيرانية يعلق على العدوان الصهيوني على سوريا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ردّاً على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، كتب وزير الخارجية : إن إيران تدعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وستقف دائماً إلى جانب الشعب السوري.

ونشر سيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية، صورة للهجوم الذي شنّه الكيان الصهيوني على سوريا وكتب: "للأسف، كان هذا الحدث متوقّعاً تماماً. ما هي العاصمة التالية؟"

وأضاف: "إن الكيان الصهيوني الوحشي والمنفلت لا يعترف بأي حدود أو قيود، ولا يفهم سوى لغة واحدة. على العالم، بما في ذلك المنطقة، أن يتّحد من أجل وضع حدّ لهذه العدوانية الجنونية".

