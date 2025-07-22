مجموعة من الشباب الداعمين لفلسطين یردون على رسالة غالانت لقائد الثورة الاسلامية في إيران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ رداً‌ على الرسالة المفتوحة ⁢لوزير الحرب الإسرائيلي السابق الموجهة إلى قائد الثورة ⁤الإسلامية، كتب الشباب ⁣المؤيدون لفلسطين ⁤رسالة مفتوحة موجهة إلى غالانت. جاء فيها:

قرر يوآف غالانت، ⁣وزير حرب كيان⁤ الاحتلال الصهيوني الذي⁢ لم‍ يصل صوته⁢ يوماً إلى إيران، إرسال رسالة إلى ⁢قائد الثورة الإسلامية ⁤ونشرها عبر وسائل الإعلام للحديث عن‌ دوره في الحرب التي استمرت ١٢ ⁣يوماً. نحن الشباب الفلسطيني⁣ قررنا أن نرد عليه ‍برد موجز:

نحن نأسف لأن هجومكم ⁤لم يكلل بالنجاح ‍ولم ⁢تحظَ⁤ بأي تقدير في تل أبيب؛ بل إنكم رغم التخطيط المكثف للحرب، لم تستطيعوا حتى العودة إلى منصب وزارة الحرب. قبلكم كتب قادة كبار رسائل لإيصال ⁣أصواتهم إلى طهران، لكن معظمها ألقي في سلة مهملات التاريخ قبل حتى أن تُفتح.

لقد رأينا كلماتكم المشبعة بالشكوى ونأمل أن تطلعوا على توصياتنا أيضاً.

ستفيدون من تصحيح أخطائكم الاستراتيجية. “حلقة النار” التي تتحدثون ⁢عنها وتظلون خائفين ‍منها رغم ادعاءات النصر المتكررة، ⁤ستبقى⁤ للأبد تحيط⁣ بالكيان غير الشرعي لكم، لأن ⁣لها جذورًا‌ وموطنًا في⁤ هذه ⁤المنطقة. على حدود الأراضي المحتلة، لن تجدوا صديقًا ولا مرتزقًا؛ حتى لو‍ نفذتم ١٢ عملية عسكرية في عام واحد. ⁤

عن أي منطقة وحليف تتحدثون؟ المنطقة التي‌ توجد فقط في مخيلتكم لا تراكم إلا “آلة قتل” أو “جلاد حديث”. منطقة حتى بالقوة والتهديد ترفض الاعتراف بكم، وقد أعادت النظر وخلصت إلى أن أي اتفاقية وقعتموها لم تحقق لها سلامًا⁣ ولا تقدمًا. كيف يمكن لكيان قائم على الحرب واستباحة الأراضي وقتل المدنيين العزل أن يكون جزءًا من البنية…

هل هناك إمكانية للصلح في المنطقة؟

وجودكم حتى الآن غير ⁣محسوب في المعادلات الحربية التي غرقت فيها، ومن الناحية السياسية أنتم خارج الساحة. منذ سنوات والمحللون يقولون إنه لا يوجد بلد عربي مستعد لإبرام صلح معكم، بل سيفقد استقلاله السياسي‌ أو حتى نظامه بالكامل. لو كان الأمر كذلك، فلماذا تبذلون كل هذا الجهد لتطبيع العلاقات⁣ مع دول مثل السعودية وقطر وحتى العراق ولبنان؟

تدّعون أنكم تخططون لعمليات⁢ عسكرية‌ ضد إيران. ‍تتحدثون ⁣عن برنامج⁢ سياسي ⁢نووي.⁣ هل هذه الادعاءات موجهة للاستهلاك الداخلي فقط؟ ⁢معنا يمكنكم⁢ قراءة نتائج ⁣استطلاعات الرأي الميدانية. كونوا صادقين واعترفوا⁣ بأنكم في نفس اليوم الذي بدأت فيه العمليات،‌ تلقيتم ضربة قاسية من الشعب ‌الإيراني – شوارع ‌طهران وشباب الوحدة تجاوزوا نظامكم دون ⁢أي⁣ اعتراض⁣ عليه. أنتم الذين خططتم لهذه العمليات، فلماذا الخسارة الفادحة؟

هل يمكنك ⁢تجاهار الردود السابقة على الهجمات الصاروخية الإيرانية؟ قامت إيران ‍بشن⁤ هجمات صاروخية بتكاليف⁤ أقل بكثير من بعض التكاليف‍ التي تتحملها دول الخليج الفارسي، ⁣مستهدفة منشآت أمنية وبنى تحتية ⁤استراتيجية، بينما بثت‌ الرعب وأسقطت ادعاءات القوة. قد لا‍ تعلم ‌أو تكون تحت تأثير التضليل، لكن⁣ الفرق بين الدمار في تل أبيب وغزة كان واضحًا. أنتم أيضًا⁢ تواجهون دمارًا وخرابًا شاملين.

أسفرت الهجمات الصاروخية ‍الإيرانية عن ٥ آلاف ضحية وخسائر مادية تقدر ⁤بـ٥ مليارات دولار. خلال⁣ ٣ أيام، تحولت جميع مرافق المدينة إلى‌ “ملاجئ للسكان”، مما يذكرنا بأن القيادة لم تتخذ قرارًا ⁢مناسبًا للهجرة الاختيارية. الأرض التي تحتلونها ليست بحجم حتى مدينة إيرانية صغيرة. مشكلتك ليست فقط في “السعة”. أنتم‍ لا تملكون طبيعة ⁢مشتركة ولا هوية موحدة، ⁢حتى التاريخ الذي‌ يربطكم معًا غير ⁢موجود.‌ كيان لا يحظى باعتراف ولا يعترف بالوطن الأم.من جهة أخرى، تمتلك إيران آلاف السنين من الحضارة وأصالة شعبها وصمودهم في الحرب⁢ التي استمرت ٨ سنوات، بالإضافة إلى عراقة قومياتها النابضة بالحياة، ‌حيث⁣ يعرفون الوطن بلحمهم ودمهم. أنتم مجموعة من المهاجرين المشردين، غرباء جئتم إلى الأرض‍ المحتلة على أمل⁤ “الحياة”، لكنكم لم تجنوا ⁣سوى “الحروب المتلاحقة”. كيان يعتمد بقاؤه على الحرب،‌ كيف يمكنه الحفاظ على الحياة؟

عن أي انتصار تتحدثون؟ في المناطق⁤ الخاضعة لسيطرتكم، ‍قتل حماس أكثر من⁢ ٢٠ ⁢عسكريًا خلال أيام قليلة. بعد الضجيج ⁣والتهديدات الفارغة،⁢ انسحبتم من حدود لبنان. حتى أنكم فشلتم في مواجهة‍ صواريخ اليمنيين البسيطة⁣ وشبه المتطورة (بحسب زعمكم)، والآن ⁣تسعون للتوصل إلى اتفاق لوقفها. كيان بهذا الضعف، ‌كيف‍ يمكنه التفكير في ‌حرب⁣ شاملة مع إيران؟

بحسب زعمكم أيضًا، تعمل إيران ⁣منذ ‌٤٠⁢ عامًا على ترسانتها الدفاعية‌ وأسلحتها…السلاح الذي يستخدمه المسلحون يمكن أن يكون مدمراً. ⁤لكن الأسلحة الحربية ليست محدودة بالتفجيرات ⁢فقط، بل⁣ إنها بحد ⁣ذاتها ⁢دليل على⁢ تناقضات ⁤هذه الاستراتيجية. الإرهاب لا يستهدف فقط الكيانات غير الحكومية مثل المنظمات⁤ الإرهابية، بل يتعدى ذلك إلى استهداف الشعوب⁢ والحركات التي ⁣تنبثق من قلب المعاناة.



الإرهابيون لم يكتفوا بمضايقة أعدائهم، بل عززوهم.على سبيل المثال، ‍إرهاب “السنة الوهابية” ⁢كان يهدف إلى محو الأجيال القادمة في⁣ فلسطين. أما المراكز العلمية الإيرانية، ⁢فلم تكن مجرد ضحية لأفراد إرهابيين تم تصفيتهم، بل كانت هدفاً لتدمير ‌أجيال بأكملها.

وجودكم في نظر⁢ شعوب‍ المنطقة ليس سوى دليل ⁤على التحديات التي تواجههم. أنتم أيقونات تحمل قلوباً مليئة ⁢بالتعصب الديني الخطير، وتشكل تهديداً للبشرية جمعاء.

لقد كنتم ٢١ شهراً في غزة، وطوال الوقت…حماقي⁣ تعرض لضربة موجعة كان على⁣ وشك أن يخوض حرباً استمرت ⁢عدة عقود، بينما كنتم نائمين. هل ‍تذكرون عبارة “النسيم العائد”؟ حياتكم مليئة ‌بالمتآمرين الذين قضوا سنوات في التجسس على أعدائكم.‍ لقد ابتهجوا‍ عندما⁢ سمعوا ‍صوت⁣ صواريخ إيرانية تعبر العشرات من الكيلومترات وتدمر وجودهم.

أنتم⁣ لا تملكون وطناً، ولا هوية، ⁣ولا فرصة. سبب انتصارنا ⁢هو تلك⁣ الشعوب التي ⁢ليس لديها ما⁢ تخسره.



ليس لديكم شعبا، ولا وطنا، ولا هوية