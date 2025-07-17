المقاومة اللبنانية تدين العدوان الصهيوني الغاشم على سوريا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أدان حزب الله "بشدة العدوان الصهيوني الغاشم الذي استهدف سورية الشقيقة، في اعتداءٍ صارخ على سيادتها الوطنية وعلى المدنيين الآمنين فيها، وانتهاكٍ فاضح للقوانين والأعراف الدولية، واستكمالٍ لمسلسل الاعتداءات المستمرة التي ينفذها العدوّ "الإسرائيلي" على لبنان وفلسطين واليمن، والتي قام بها على إيران".

وقال حزب الله في بيان: "إن هذا العدوان الجبان ما هو إلا حلقة جديدة من مخطّطات العدوّ الصهيوني لاستباحة الدول وزرع الفتن والانقسامات بين أبناء الشعب الواحد؛ محاولًا تقديم نفسه كمنقذ أو ضامن لأمن الشعوب، في الوقت الذي يشكّل هو الخطر الأكبر عليهم وعلى أمن المنطقة واستقرارها".

وأضاف حزب الله: "لقد أثبتت التجارب أن هذا العدوّ لا يحترم عهدًا ولا يلتزم بأي اتفاق، ولا يفهم إلا لغة القوّة، فهو لا يرى في الشعوب والدول إلا أدوات لخدمة مشروعه الاحتلالي الاستيطاني، ولا يريدهم إلا ضعفاء وخاضعين".

وتابع: "إننا في حزب الله، نؤكد أن الحوار والتفاهم بين أبناء الوطن الواحد هو السبيل الناجع لحل المشاكل الداخلية، وإننا نتوسم في الشعب السوري الأبي أن يتوحد بكلّ أطيافه ومكوناته لمواجهة هذا العدوّ الهمجي، وإفهامه أن الشعب السوري سيبقى عصيًّا على أي احتلال ورافضًا لكل عدوان".

ودعا حزب الله "شعوب أمتنا العربية والإسلامية إلى اليقظة من مخطّطات هذا الكيان المارق الذي لن يتورع عن محاولة ابتلاع الجميع متى سنحت له الفرصة، وأن الموقف الواضح والحازم بمقاومته والتصدي له يشكّل الضمانة الوحيدة لحفظ وحدة أمتنا وكرامتها وسيادتها واستقلالها".

