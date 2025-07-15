دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية تعرض أكثر من (500) مخطوطة في معرض “مداد عاشوراء” + صور

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أقام مركز والقلم للخط العربي، التابع لقسم دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة، معرض مداد عاشوراء للخط العربي، بمشاركة أكثر من (500) مخطوطة.

وقال رئيس القسم الشيخ الدكتور خير الدين الهادي، في حديث لـ(الموقع الرسمي)، إنه "برعاية ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، أقمنا اليوم معرض مداد عاشوراء للخط العربي، الذي نظمه مركز والقلم للخط العربي، التابع لقسم دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة”، مبينا أن “هذا المعرض يأتي في إطار سلسلة من الفعاليات الثقافية التي تمثل امتدادا للفتح الحسيني واستجابة لنداء الإمام الحسين (عليه السلام)، (ألا من ناصر ينصرنا)”.

وأوضح أن “المعرض جمع بين الإرادة الفنية والبراعة اليدوية، من خلال أكثر من (100) لوحة خطية جسدت كلمات الإمام الحسين (عليه السلام)، والروايات والزيارات الخاصة به وبأصحابه في واقعة الطف ونهضة كربلاء الخالدة، كما تم خلال المعرض إطلاق إصدار يضم أكثر من (400) مخطوطة من أعمال الخطاط محمد المشرفاوي، مدير مركز والقلم للخط العربي”.

وأضاف أن “المشاركين في المعرض جاؤوا من مختلف المحافظات العراقية، حيث بلغ عددهم (100) خطاط، إلى جانب (40) ضيفا من الخطاطين، وقد تنوعت المشاركات بأساليب مختلفة من الأقلام الستة المعروفة في فن الخط العربي”.

ويعد هذا المعرض خطوة مهمة في توظيف الفن لخدمة قضية عاشوراء، إذ يربط بين الجمال البصري والمعاني الروحية الخالدة، ويؤكد على استمرارية حضور النهضة الحسينية في وجدان الأمة، عبر أدوات التعبير الفني والثقافي.