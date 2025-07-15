مجلس تأبيني سنوي في جامعة الزهراء (ع) للبنات بإشراف العتبة الحسينية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تزامنا شهر محرم الحرام، وتحت شعار "وإليك تهوي أفئدة الناس.. لأنك الحسين (ع)" نظمت جامعة الزهراء (عليها السلام) للبنات، وبرعاية الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، مجلسها التأبيني السنوي، استذكارا لملحمة الطف الخالدة ومواقفها التي سطرت أعظم صور التضحية والكرامة والخلود.

جاء المجلس بحضور علمائي وأكاديمي نسوي واسع، في أجواء إيمانية استلهمت من نهضة الإمام الحسين (عليه السلام) روح الإصلاح والثبات والالتزام.

وأكد رئيس قسم الشؤون الدينية في العتبة الحسينية المقدسة الشيخ أحمد الصافي، في كلمة له خلال المجلس، على الأبعاد الإنسانية الكبرى لثورة الإمام الحسين (عليه السلام)، ودورها في حفظ جوهر الإسلام ومواجهة الانحراف والظلم.

وأضاف أن "إحياء المجالس الحسينية هو تجديد دائم للعهد مع الإمام الحسين (عليه السلام) ومواصلة للخط الذي رسمه بدمه الطاهر، خط الكرامة ورفض الطغيان".

وأشار إلى أن "خلود النهضة الحسينية ما كان ليكتب لولا صمود السيدة زينب (عليها السلام) التي جسدت بصبرها وشجاعتها عمق الموقف الرسالي"، مبينا أن "الحجاب الزينبي اليوم هو امتداد روحي لموقفها البطولي في كربلاء، ورسالة حية للمرأة المؤمنة في كل زمان".

من جانبها، عبرت رئيسة الجامعة الدكتورة زينب الملا السلطاني عن اعتزازها العميق بمشاركة الكادر الجامعي في إحياء هذه الذكرى العظيمة، مؤكدة أن "مجلس عاشوراء ليس مناسبة عابرة، بل هو مدرسة متكاملة في الإيمان والصبر والإرادة والإصلاح".

وتابعت "نؤمن أن مسؤوليتنا كمؤسسة أكاديمية تتجاوز التعليم إلى ترسيخ القيم الرسالية في نفوس الطالبات، وجعل الثورة الحسينية منطلقا لبناء شخصية واعية، قادرة على التغيير والإصلاح في واقعها ومجتمعها".

وشددت على، أهمية تفعيل النشاطات الفكرية والإيمانية التي ترسّخ الهوية الحسينية وتعمّق الولاء لأهل البيت (عليهم السلام) داخل الحرم الجامعي.

وتؤكد جامعة الزهراء (عليها السلام) للبنات التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، من خلال هذه الفعالية، أن مسيرة الإمام الحسين (عليه السلام) ليست حدثا فحسب، بل مشروع إصلاح دائم، ومسؤولية مستمرة في الدفاع عن الحق وتجذير العدالة في واقع الإنسان.