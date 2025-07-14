رفع راية الإمام الحسين (ع) في مرقد الشهيد السيد هاشم صفي الدين + صور

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استقبل مرقد سماحة الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد هاشم صفي الدين في بلدة ديرقانون النهر، وفداً من العتبة الحسينية المقدسة نقل راية حسينية من كربلاء، خصصت لترفع عند الضريح المبارك للسيد الهاشمي.



و في مراسم خاصة شارك مندوب العتبة الحسينية الشيخ مهدي الخزاعي، مدير المرقد الشيخ محمود عبد الجليل، المسؤول الثقافي في منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله الشيخ شوقي خاتون، السيد مهدي صفي الدين ابن شقيق السيد الهاشمي، رئيس جمعية منتدى الوحدة للتعاون الاجتماعي الخيري الشيخ عادل التركي، إلى جانب ممثلين عن العائلة وشخصيات وفعاليات وعلماء دين، وحشد من عوائل الشهداء والأهالي.



وبعد آيات من القرآن الكريم، دخلت الراية في موكب خاص، تقدمته فرقة من كشافة الإمام المهدي حملت صور القادة والشهداء وصورة الشهيد السيد صفي الدين، ثم نشرت فوق الضريح المبارك، فيما ألقى الشيخ الخزاعي كلمة باسم العتبة الحسينية قال فيها أننا جئنا اليوم من كربلاء المقدسة إلى هذا المكان لنرفع راية الإمام الحسين (ع) التي تشرفت وتقدست باسمه الشريف على ضريح الشهيد المجاهد السيد هاشم صفي الدين، الذين لم يترك ميدان المنازلة وساحات الجهاد ضد العدو الصهيوني.



وشدد الخزاعي على أن هذه الخطوة إنما تأتي وفاء لدمائه الزكية التي أريقت في ساحات المنازلة، مشيراً إلى أن هذا العمل قد أصبح مستمراً ومتوافقاً مع العتبة الحسينية، التي تبنت أن تكون هناك راية حسينية ترفع عند ضريح السيد المجاهد من كل عام من السنة الهجرية في العشر الأولى من محرم الحرام.



بعدها تليت مقاطع من السيرة الحسينية، وأقيمت لطمية كربلائية، فيما تبارك الحضور من الراية المقدسة، ومنهم عوائل الشهداء الذين رفعوا صور أبنائهم في باحة المزار.



