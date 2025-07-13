السيد الصافي: من يسير في مسار القرآن الكريم تتغيّر حياته نحو الأفضل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكّد المتولّي الشرعيّ للعتبة العبّاسية المقدّسة السيد أحمد الصافي، أنّ من يسير في مسار القرآن الكريم لا بُدّ أن يتأثّر به، فتتغيّر حياته نحو الأفضل.

جاء ذلك خلال استقبال سماحته وفد المَجمَع العلميّ للقرآن الكريم في العتبة المقدّسة، الذي ضمّ معاون رئيس المَجمَع العلميّ الدكتور علاء الموسوي، وثلاثة قرّاءٍ حصدوا الجائزتَينِ الأولى والثانية بالمسابقة القرآنيّة التي أُقِيمت في العتبة الحسينية المقدّسة، والجائزة الأولى في أفضل أذانٍ لقناة العراقيّة وتكريمهم تثميناً لجهودهم.

وقال سماحته، "إنّ الذي يسير في مسار القرآن الكريم، لا بُدّ أن يتأثّر به فتتغيّر حياته نحو الأفضل، فقد ورد في الأثر أنّ هناك آثاراً حقيقيّة لأعمال الإنسان، ومنها قراءته ودراسته وفهمه ومجاورته للقرآن الكريم".

وأشاد سماحته بجهودهم في خدمة كتاب الله العزيز، ونشر الثقافة القرآنيّة في أوساط المجتمع، لا سيّما بين فئة الشباب، ما يُسهم في بناء جيلٍ قرآنيٍّ واعٍ يحمل القيم والمبادئ السامية التي دعا إليها القرآن الكريم.

من جهته قال معاون رئيس المَجمَع الدكتور علاء الموسوي، إن "تكريم عددٍ من قرّاء المَجمَع العلميّ من قِبل سماحة السيد الصافي، جاء بعد الفوز بالجوائز الأولى والثانية بمسابقة القرآن الكريم في العتبة الحسينيّة المقدّسة، وكذلك حصد الجائزة الأولى بأفضل أذانٍ لقناة العراقيّة".

وأضاف، أن "هذا التكريم الذي اعتدنا عليه من قِبل سماحة السيد الصافي، يأتي لتشجيع هذه الكفاءات القرآنيّة ودعمها للاستمرار في مسيرتها".

