العتبة الحسينية يقيم الملتقى السنوي في تركيا تحت شعار “حب الحسين (عليه السلام) رمز الوحدة الإسلامية”

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أقام قسم الإعلام في العتبة الحسينية المقدسة ملتقاه السنوي في تركيا، تحت شعار “حب الحسين (عليه السلام) رمز الوحدة الإسلامية”، وذلك عبر مركز الإمام الحسين (عليه السلام) الثقافي التابع للقسم، وبالتعاون مع مؤسسة آل البيت (عليهم السلام).

وشهد الملتقى حضورا واسعا لشخصيات دينية وثقافية وإعلامية من طوائف متعددة، وتخلله كلمات رسمية باسم العتبة الحسينية المقدسة ألقاها الشيخ علي القرعاوي، وأخرى باسم قسم الإعلام، سلّطت الضوء على أهمية هذا الحراك الثقافي العابر للحدود في تعزيز الخطاب الحسيني عالميا.

وقال معاون رئيس قسم الإعلام الأستاذ الحسن نعمة الخفاجي في حديث لـ(الموقع الرسمي)، إن "الملتقى السنوي الذي ينظمه قسم الإعلام في العتبة الحسينية المقدسة، عبر مركز الإمام الحسين (عليه السلام) الثقافي في تركيا، وبالتعاون مع مؤسسة آل البيت (عليهم السلام)، يأتي ضمن البرامج الهادفة إلى ترسيخ الهوية الثقافية والرسالية لقضية الإمام الحسين (عليه السلام) في أوساط الجاليات الإسلامية”.

وأضاف أن “الملتقى حمل شعار (حب الحسين رمز الوحدة الإسلامية)، ليؤكد على البعد الإنساني العابر للحدود في نهضة الإمام الحسين (عليه السلام)، وقد ألقينا خلاله كلمة باسم قسم الإعلام، أكدنا فيها أننا جئنا من جوار سيد الشهداء (عليه السلام) نحمل رسالة العدل والاستقامة والإنسان، ونجدد التأكيد على أن خطاب الإمام الحسين (عليه السلام) لم يكن صوت طائفة، بل نداء إنسانيا مفتوحا لكل الأحرار، وأساسا لإعلام يجمع بين الحرفية والهوية”.

وتابع "بينا أن إعلام العتبة الحسينية المقدسة قدم نموذجا متقدما يجمع بين التقنية ونقل الحقيقة، وتوسع برسالته عبر منصات وقنوات متعددة اللغات، تخاطب العقول والقلوب، وتنقل مبادئ الإمام الحسين (عليه السلام) إلى شعوب العالم”.

وأشار إلى أن “افتتاح مركز الإمام الحسين (عليه السلام) الثقافي في إسطنبول يأتي في إطار توسيع جسور التواصل الثقافي والإعلامي مع المجتمع التركي، وسيكون هذا المركز باكورة لسلسلة من المراكز المستقبلية في عدد من الدول، تسهم في إيصال صوت كربلاء وخطابها الإنساني إلى مختلف الثقافات”.

ويواصل قسم الإعلام في العتبة الحسينية المقدسة جهوده في رعاية المبادرات الثقافية والإعلامية داخل العراق وخارجه، تعزيزا لحضور رسالة الإمام الحسين (عليه السلام) على الساحة الدولية، بما يسهم في ترسيخ وعي جمعي يرتكز إلى قيم الوحدة والتعايش والعدالة والكرامة الإنسانية.

.....................

انتهى / 323