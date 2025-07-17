العتبة الحسينية تكشف عن معالجة قرابة (2000) حالة إنسانية حرجة خلال ستة اشهر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت العتبة الحسينية المقدسة، عن استقبالها ومعالجتها (1966) حالة إنسانية حرجة، وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي، عبر مؤسساتها الطبية المنتشرة في كربلاء، وبتكلفة أولية تجاوزت ملياري دينار عراقي.



وقال المنسق العام للشؤون الإنسانية في العتبة الحسينية المقدسة أحمد رضا الخفاجي، إن “العتبة الحسينية المقدسة، عن استقبلت وعالجت (1966) حالة إنسانية حرجة، وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي، عبر مؤسساتها الطبية المنتشرة في كربلاء".

وأوضح أن "هذه الحالات تم التعامل معها استنادا إلى توجيه ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي بضرورة متابعة الحالات الإنسانية والمناشدات التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية، فضلا عن الحالات التي تعرض عليه مباشرة خلال لقاءاته اليومية بالمواطنين في الحرم الحسيني الشريف”.

وأوضح أن “التكلفة الأولية لهذه الحالات تجاوزت ملياري دينار، وهي قابلة للزيادة، نظرا لاستمرار بعض المرضى في مراحل العلاج أو خضوعهم لإجراءات إضافية قد ترفع الرقم إلى ثلاثة مليارات دينار”، مشيرا إلى أن “هذه الجهود تأتي في إطار النهج الإنساني للعتبة الحسينية المقدسة في تقديم الرعاية الطبية المجانية لشرائح المجتمع كافة، دون تمييز ديني أو قومي أو مناطقي”.

وبين أن “معظم هذه الحالات استقبلت في مستشفى الإمام زين العابدين (عليه السلام)، ومستشفى سفير الامام الحسين (عليه السلام) الجراحي، ومؤسسة وارث الدولية لعلاج الأورام، وغيرها من المستشفيات والمراكز التابعة للعتبة الحسينية المقدسة”.

يذكر أن ما تقدمه العتبة الحسينية المقدسة من رعاية صحية مجانية لآلاف المرضى سنويا، يعكس التزاما راسخا بالمسؤولية الشرعية والإنسانية تجاه أبناء الشعب العراقي، ويجسد نهجا عمليا في إغاثة المرضى والمحتاجين ممن ضاقت بهم السبل.