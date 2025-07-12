إصدار العدد الثالث والعشرين من مجلّة "أوراق معرفية"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صدر حديثًا عن قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العبّاسية المقدّسة، العدد الثالث والعشرون من مجلّة (أوراق معرفية)، المعنيّة بالشؤون الدينية والثقافية.

ويُشرف على إصدار المجلّة مركزُ الدراسات والمراجعة العلميّة التابع للقسم.

وتضمّن العدد الجديد مجموعةً من الأبواب المعرفية التي تنوّعت بين القرآن الكريم، والفكر، والعقيدة، والتاريخ، واللغة، والمجتمع، بمشاركة نخبةٍ من العلماء والباحثين.

وضمّ العدد دراساتٍ في إعجاز القرآن من زاوية الاستقامة بقلم العلّامة محمد جواد البلاغي، وتأمّلات تحليلية في سورة الفاتحة للسيد محمد باقر السيستاني، كما تناول موضوعاتٍ عميقة مثل العلاقة بين الإيمان والأحكام عند الشيخ الطوسي، ودور الإمام في فكر الشريف المرتضى، إلى جانب بحوثٍ علميّة لعلماء معاصرين، من أبرزهم الشيخ باقر الإيرواني والسيد محمد رضا السيستاني.

وسلّط العدد، الضوء على شخصياتٍ وأحداثٍ مفصلية، من بينها دراسة تحليلية لموقف عبد الله بن عباس في مواجهة معاوية، وقراءة في فضائل الإمام علي(عليه السلام) من منظور الشيخ جعفر كاشف الغطاء، وناقش قضايا معاصرةً تمسّ المجتمع، مثل حقوق المرأة، وأثر لغة الحبّ في بناء الشخصية، إضافة إلى مقاربة فكرية لعلم اللغة وفقهها قدّمها الدكتور صبحي الصالح.

وتتوفر المجلّة في معرض الكتاب الدائم التابع للعتبة العبّاسية المقدّسة بفرعيه في كربلاء المقدّسة والنجف الأشرف، كما يمكن الاطّلاع على العدد إلكترونيًا عبر الرابط الآتي: اضغط هنا.

