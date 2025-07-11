إصدار العدد 34 من مجلة تسليم المحكّمة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صدر عن قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة وجامعة العميد العدد 34 من مجلة (تسليم) المحكّمة.

وتُعد المجلة التي يصدرها مركز العميد الدولي للبحوث والدراسات التابع للقسم وبالتعاون مع الجامعة، من المجلات الفصلية المحكّمة المختصة بعلوم اللغة العربية وآدابها ومعتمدة للنشر والترقيات العلمية.

وتضمن الإصدار الجديد من المجلة عددًا من الأبحاث العلمية منها: التأويل التساندي لآيات القرآن الكريم تأطير نظري ونموذج تطبيقي، ومقاصد القول في الخطاب النبوي قراءة في الأساليب التداولية، وجمالية الأسلوب في الصحيفة السجادية وارتباطه بالقرآن الكريم أسلوب التقديم والتأخير أنموذجًا، وغيرها من الموضوعات.

وتحرص العتبة العباسية المقدسة عبر مجلة (تسليم) على تقديم محتوى علمي يجمع بين الأصالة والحداثة، مستندة إلى القرآن الكريم، والسنة النبوية، وتعاليم أهل البيت (عليهم السلام)، لتكون منبرًا ثقافيًّا وأكاديميًّا حرًّا يرسخ القيم المعرفية، ويعزز الوحدة والتلاحم بين الباحثين العرب على اختلاف توجهاتهم الفكرية.

