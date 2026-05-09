إصدار تحقيق حديث لكتاب (نهج البلاغة) 

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة، تحقيق كتاب (نهج البلاغة المحقق) وإصداره.

وقال مدير مركز التراث الإسلامي في مدينة مشهد التابع للقسم، الشيخ قيس العطار: إنّ "هذا الإصدار يُعد من الأعمال العلمية التي توثق النص وتكشف عن اختلافات نسخه وضبوطه"، مبيناً أنّ "فريق التحقيق اعتمد على عشر نسخ خطية نفيسة تضم الغالبية العظمى من قراءات نهج البلاغة، مما أسهم في إخراج نص أقرب إلى الدقة العلمية".

واضاف أنّ "من أبرز منجزات هذا العمل العثور على نص للخطبة الشقشقية المباركة في حاشية إحدى النسخ، منقولة عن عبد الصمد التميمي، بسند صحيح متصل إلى عبد الله بن عباس، وهو اكتشاف علمي مهم قل نظيره في الدراسات التراثية".

وأوضح العطار أنّ "هذه الطبعة تضم فوائد علمية وتحقيقية متنوعة، من شأنها أن تسهم في خدمة الباحثين والمهتمين، وتعزز من حضور هذا الكتاب بوصفه أحد أبرز معالم الهوية الفكرية والثقافية".

