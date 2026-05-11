مستوطنون صهاينة يسرقون 80 رأسًا من الأغنام في هجوم مسلح على قرية كفر مالك شرق رام الله

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ سرق مستوطنون صهاينة نحو 80 رأسًا من الأغنام من قرية كفر مالك، شرق رام الله، خلال هجوم نُفذ فجر اليوم على مشارف القرية. وصرح الناشط المحلي جهاد القعاق لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن مجموعة من المستوطنين المسلحين اقتحمت المنطقة الشرقية من القرية واستولت على قطيع من الأغنام يعود لسكانها مصطفى الدرباني. وأوضح القعاق أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه الذي يستهدف الدرباني، مشيرًا إلى أن مستوطنين اعتدوا عليه وسرقوا مواشيه أثناء رعيها قبل عدة أشهر. ووفقًا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ارتكبت القوات الإسرائيلية والمستوطنون 1819 انتهاكًا خلال شهر مارس، منها 1322 انتهاكًا ارتكبتها القوات الإسرائيلية و497 انتهاكًا ارتكبها المستوطنون. وذكرت اللجنة أن أعلى عدد من الهجمات سُجل في محافظة الخليل بواقع 321 حادثة، تليها نابلس بواقع 315 حادثة، ثم رام الله والبيرة بواقع 292 حادثة، والقدس بواقع 203 حوادث، مما يشير إلى تصعيد منهجي يستهدف هذه المناطق.