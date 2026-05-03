إصدار سبعة مؤلفات علمية وتاريخية تعنى بتراث جنوب العراق

أصدر قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة، سبعة مؤلفات علمية وتاريخية تُعنى بتراث جنوب العراق.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال مدير مركز تراث الجنوب التابع لقسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة، الدكتور حسين الشرهاني: إنّ المركز أصدر سبعة إصدارات بهدف إحياء التراث المكتوب لمدن جنوب العراق، وتوثيق سير علمائها، وحفظ الذاكرة الجغرافية والتاريخية للمنطقة وفق منهجية التوثيق العلمي.

وتضمنت الإصدارات خمسة مجلدات محققة لكتاب (شرح اللمعة الدمشقية) للفقيه الشيخ علي بن حسين الخاقاني (ت 1334هـ)، إلى جانب كتاب (ذكرى علمين من آل مطر) الذي يخص السير والتراجم، ويوثق سيرة الشيخين عبد الحسين ومحمد جواد الخفاجي ودورهما في ثورة العشرين، وكتاب (علماء الجنوب المدفونون في الحرم العلوي المطهر والعتبات المقدسة كربلاء، الكاظمية، سامراء) للباحث الدكتور أحمد عجيمي.

وشملت الإصدارات كتابين في الجغرافيا والتاريخ، الأول (الأنهار والمدن المندثرة في الجنوب - القسم الأول: الديوانية) للباحث حيدر الفتلاوي، والثاني (الديوانية والسماوة وتوابعهما الإدارية في كتابات الرحالة الأجانب) للباحثين الدكتور سامي المنصوري والدكتور إبراهيم الشباني.

ووثق المركز محتويات 15 مكتبة شخصية لعلماء الجنوب، عبر إصدار كتاب (مكتبات أعلام الجنوب في النجف الأشرف) للباحثين الدكتور عباس العسكري والدكتور أسعد يوسف، بالإضافة إلى طباعة العدد السادس من المجلة العلمية المحكمة (تراث الجنوب)، الذي خُصص لتوثيق ذكرى مرور ألف عام على تأسيس الحوزة العلمية في مدينة النجف الأشرف.

