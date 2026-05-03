إصدار كتاب بحثي عن التأسيس القرآني لعلم الكلام

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدر قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة كتابًا بحثيًّا عن التأسيس القرآني لعلم الكلام، من تأليف الشيخ الدكتور خلدون أبو عيد.

ويأتي الكتاب ضمن سلسلة (أوراق بحثية)، التي يشرف على إصدارها المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجية التابع للقسم.

وقال المشرف على المركز السيد هاشم الميلاني: "يتناول البحث محاولة إثبات الجذر القرآني لعلم الكلام وأصالته الإسلامية، ونفي شبهة كونه دخيلًا على البيئة الإسلامية، والثقافة القرآنية، وكونه وليد ترجمة الفلسفة والفكر اليونانيَّين في العصر العباسي، وما صاحب ذلك من تطور فكري ثقافي شهدته الأمة الإسلامية حينذاك".

ويُعد الإصدار إضافة نوعية في مجال الدراسات البحثية؛ لما يتضمنه من معالجات علمية تسهم في تعزيز الفهم المعرفي لعلم الكلام وامتداداته القرآنية.

