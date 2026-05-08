بعد لقاءه مدة ساعتين..الرئيس بزشكيان: قائد الثورة يتحلى بروح معنوية قائمة على البساطة والتواضع والحميمية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ تحدث رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان عن لقائه الاخير مع قائد الثورة الاسلامية سماحة اية الله السيد مجتبى الخامنئي وشرح الاجواء التي سادت اللقاء والابعاد الشخصية والاخلاقية والادارة لقائد الثورة.

وقال ان اللقاء عقد في اجواء ودية وجرى حديث عن كثب لساعتين ونصف الساعة موضحا ان ما لفت انتباهه في هذا اللقاء قبل كل شيء هو رؤية قائد الثورة واسلوبه المتواضع والصميمي للغاية، التوجه الذي حول اجواء اللقاء والحوار الى بيئة قائمة على الثقة والهدوء والتعاضد والحوار بدون وسيط.

واضاف الرئيس بزشكيان ان قائد الثورة يتحلى بروح معنوية قائمة على البساطة والتواضع والحميمية والاحترام المتبادل ما يؤدي الى ان تصبح اجواء الحوار بلا وسيط وصريحة ومترافقة مع الشعور بالقرب والثقة.

وكان الرئيس بزشكيان يتحدث خلال اجتماع عقده بوزارة الصناعة والمناجم والتجارة مع ممثلي المهن وتجار السوق لدراسة احدث مستجدات السوق وتقييم الاثار الاقتصادية الناتجة عن الحرب الامريكية الصهيونية الاخيرة المفروضة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقد زار رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، وزارة الصناعة والمناجم والتجارة مساء الاربعاء لدراسة آخر مستجدات السوق وشدد على ضرورة التنسيق بين الحكومة والمهن لحفظ استقرار السوق.

واستمع رئيس الجمهورية في الاجتماع الى وجهات نظر وتقارير ممثلي المهن ورجال الاعمال ليشدد على ضرورة التنسيق بين الحكومة والمهن وشبكة التوزيع في البلاد لحفظ استقرار السوق وحماية معيشة الناس واصدر التعليمات والتوصيات اللازمة في مجال تنظيم السوق وادارة الاستهلاك وحماية الانتاج ومواجهة المخلين بالاقتصاد.

وفي جانب اخر انتقد رئيس الجمهورية مواقف مسؤولين امريكيين قائلا: ان بعض مسؤولين امريكيين يتحدثون علانية عن تكثيف الضغط الاقتصادي على الشعب الايراني بهدف اثارة التذمر المجتمعي بينما يتغنى هؤلاء بحقوق الانسان.

