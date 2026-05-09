السلطات تشن حملة اعتقالات تستهدف علماء الدين الشيعة في البحرين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ تشهد البحرين تصعيدًا أمنيًا واسعًا مع إطلاق النظام الحاكم الظالم حملة مداهمات واعتقالات طالت عددًا كبيرًا من علماء الدين الشيعة، في مشهد وُصف بأنه يحمل طابعًا وحشيًا ومهينًا واستفزازيًا بالغ الخطورة، ويعكس مستوى القمع في التعامل مع الشخصيات الدينية.

وفي سياق هذه الحملة، اعتقلت السلطات عالم الدين والأستاذ في الحوزة العلمية العلامة الشيخ محمود العالي، كما شملت الاعتقالات الشيخ جاسم الخياط، والشيخ منير المعتوق، والشيخ رائد الستري، والشيخ علي حميدان، والشيخ أيوب البحراني، والشيخ عيسى المؤمن.

وامتدت الاعتقالات لتشمل كذلك الشيخ علي رحمة، والشيخ هاني البناء، والشيخ فاضل الزاكي، والشيخ علي المتغوي، والشيخ غازي السماك، والشيخ محمد جواد الشهابي.

كما اعتقلت السلطات الشيخ جاسم المؤمن، والشيخ رضي القفاص، والشيخ حامد عاشور، والشيخ جميل العالي، والشيخ محمد الخرسي، والشيخ صادق العافية، في إطار حملة متواصلة تستهدف علماء الدين الشيعة في البلاد.

