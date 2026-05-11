العتبة العباسیة توفر أجواءً مناسبة للطالبات في المراحل النهائية داخل الفناء المقدس

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ وفرت العتبة العباسیة بيئةً ملائمةً للطالبات في المراحل الدراسية النهائية والجامعات، وذلك في فناء مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)، لمساعدتهن على مراجعة دروسهن والاستعداد لامتحاناتهن النهائية. وقالت رئيسة الوحدة الفخرية في قسم الزينبية بمكتب المسؤول الأول لشؤون المرأة في العتبة العباس، السيدة وئام محمد مسلم: "يستقبل فناء الإمام موسى الكاظم (عليه السلام) في فناء مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) الطالبات يومياً من الساعة 7:30 صباحاً إلى 7:30 مساءً، موفراً لهنّ بيئةً دراسيةً ملائمةً تساعدهنّ على الاستعداد لامتحاناتهنّ النهائية". وأضافت أن "الساحة المقدسة توفر بيئة هادئة ومريحة لأكثر من 50 طالبة يوميًا، مما يساعدهن على مواصلة دراستهن بسلاسة وتركيز، في جو روحاني تُتلى فيه زيارة أبي الفضل العباس (عليه السلام)". وتشهد الساحة إقبالًا سنويًا من الطالبات خلال فترات الامتحانات، نظرًا لما توفره من خدمات وبيئة دراسية ملائمة، فضلًا عن الأجواء الروحانية التي تمنح الطالبات شعورًا بالاطمئنان والاستقرار النفسي.