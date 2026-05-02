إصدار العدد 26 من مجلة"أوراق معرفية"

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أصدر قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، العدد 26 من مجلة"أوراق معرفية" الفصلية التي تُعنى بالمعرفة الدينية والثقافية.

ويشرف على إعداد المجلة مركز الدراسات والمراجعة العلمية التابع للقسم.

وقال سكرتير تحرير المجلة، الشيخ حسين مناحي: إنّ العدد يتضمن مجموعة من المقالات المعرفية المنتقاة من سيرة العلماء الأعلام الذين أسهموا في إثراء الساحة العلمية والمكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم الدينية المتنوعة.

وأضاف "يضم العدد موضوعات متنوعة، منها: كنوز التفسير وعلوم القرآن، وأصول العقائد والمناهج، والفقه وأصوله، فضلًا عن موضوعات اجتماعية وثقافية معاصرة".

وتتوفر المجلة في معرض الكتاب الدائم التابع للعتبة العباسية المقدسة بفرعيه في كربلاء المقدسة والنجف الأشرف.

