إصابات في صفوف جنود الاحتلال وتدمير قبة حديدة للعدو الصهيوني

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أعلن "جيش" الاحتلال الإسرائيلي إصابة جنديين، أحدهما إصابته خطيرة، إثر إصابة مباشرة من طائرة مسيّرة مفخخة في رأس الناقورة قرب الحدود مع فلسطين المحتلة.

وأفادت منصة إعلامية إسرائيلية بأن قوات إسرائيلية كبيرة تتجه إلى رأس الناقورة جنوب لبنان بعد انفجار المحلقة.

وفي حادث منفصل جنوب لبنان، أُصيب جندي ثالث بجروح متوسطة بعد استهداف المنطقة التي كانت تعمل فيها القوات الإسرائيلية بمسيّرات مفخخة.

وقالت القناة 15 الإسرائيلية: "مرة أخرى يضرب حزب الله بمحلّقة مفخخة داخل الأراضي الإسرائيلية، ويوقع جرحى في صفوف الجيش".

وأشار الناطق العسكري إلى أن حزب الله أطلق خلال الساعات الأخيرة عدة صواريخ وقذائف هاون باتجاه قواته في جنوب لبنان.

إنجاز نوعي.. المقاومة تدمر قبة حديدية مستحدثة

وضمن عمليات المقاومة التي تأتي رداً على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، قال مراسل الميادين في جنوب لبنان: "للمرة الأولى منذ بدء العدوان، يتم تدمير قبة حديدية مستحدثة في موقع جل العلام في القطاع الغربي بمحلقة انقضاضية".

وأكد أن "وصول المحلقة وضربها للمنظومة بحد ذاته يعد إنجازاً نوعياً، ولا سيما بعد تخطيها كل أجهزة الدفاعات والرصد والتتبع".

وتضم القبة 20 صاروخاً اعتراضياً مخصصاً لمكافحة المسيرات والمحلقات.

المقاومة تدمر دبابة من الجيل الرابع

وفي عملية نوعية نفذتها المقاومة في البياضة أمس، دمرت دبابة من الجيل الرابع يطلق عليها اسم "دبابة الملك"، وهي الدبابة الأكثر تطوراً من ناحية أنظمة الحماية والرصد وكشف العدسات".

وأشار مراسل الميادين إلى أن "المقاومة أطلقت عليها مقذوفاً نوعياً وجديداً وشوهدت الدبابة وهي تحترق".

