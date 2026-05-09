آية الله مكارم الشيرازي: حضور الشعب ودعمه هما الركيزة الأساسية للهيئات الحاكمة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صرح المرجع الديني آية الله ناصر مكارم الشيرازي خلال اجتماعه بالمتحدث باسم وزارة الخارجية حول تعقيدات العمل الدبلوماسي وحساسيته، قائلاً: "كما أن تحديات ساحة المعركة ليست بأقل صعوبة من تحديات الدبلوماسية، فإن قضايا وزارة الخارجية بالغة الأهمية، وكلما زادت الدقة والحكمة في التخطيط لهذا المجال، كانت النتائج أفضل".

وأكد آية الله مكارم الشيرازي على أن استمرارية الحضور الفاعل تتطلب اهتماماً جاداً بقضايا المواطنين، مضيفاً: "يجب على المسؤولين الوقوف على هموم الناس ومعالجة مشاكلهم بإجراءات عملية؛ فكثير من التحديات القائمة قابلة للحل، لكنها أحياناً تفتقر إلى الاهتمام اللازم".

وفي معرض دعمه لأنشطة الحكومة، أوضح آية الله مكارم الشيرازي قائلاً: "نحن ندعم دائماً الإجراءات الإيجابية للحكومة وندعو للمسؤولين بالتوفيق، ولكن يجب في الوقت ذاته مراعاة تطلعات الشعب ومطالبه المشروعة".

كما شدد في جانب آخر من حديثه على أهمية العلاقات مع دول الجوار، مؤكداً: "في ظل مواجهة البلد لسياسات بعض الحكومات المتغطرسة وتصرفاتها غير العقلانية، يتعين علينا تعزيز علاقاتنا مع جيراننا أكثر من أي وقت مضى، بشرط التزامهم بمبادئ حسن الجوار".

وفي إشارته إلى التوترات في مضيق هرمز، أضاف: "بإذن الله، ستُحبط كل مخططات الأعداء باتخاذ التدابير المناسبة مع الحفاظ على مكتسبات الميدان".

وفي ختام كلمته، أعرب آية الله مكارم الشيرازي عن أمله في نجاح الرئيس والحكومة في معالجة قضايا البلاد وتطوير شؤونها القانونية والارتقاء بمسؤولياتها، قائلاً: "أبتهل إلى الله أن ينصر الإسلام والمسلمين، وآمل أن تنتهي هذه الحرب الضروس في أقرب وقت ممكن بعونه".

كما تجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي نقل خلال الاجتماع تحيات وزير الخارجية الحارة، وقدم عرضاً لآية الله مكارم الشيرازي حول آخر مستجدات السياسة الخارجية.

...........

انتهى/ 278