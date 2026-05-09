صحيفة عبرية: لبنان أصبح مستنقعاً مكلفاً لإسرائيل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أفادت إحدى وسائل الإعلام التابعة للكيان الصهيوني بأن لبنان تحوّل إلى مستنقع مضطرب وغير مستقر، يُكبّد تل أبيب خسائر فادحة. وأقرت صحيفة معاريف العبرية بأن لبنان أصبح مستنقعًا مضطربًا وغير مستقر، يُكبّد تل أبيب خسائر فادحة. وأفادت مصادر عبرية، يوم الجمعة، بوقوع حادث أمني تورط فيه جنود تابعون للكيان الصهيوني في جنوب لبنان، وقيام مروحيات تابعة للكيان بإجلاء جنود جرحى. وتشير التقارير الأولية إلى أن قوات مشاة إسرائيلية وقعت في كمين نصبه مقاتلو حزب الله، وأن مروحيات الجيش الصهيوني تُجري عمليات إجلاء في مناطق النزاع لنقل الجنود الجرحى.