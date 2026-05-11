مجموعة حنظلة الإلكترونية تكشف عن الهويات الكاملة لجنود من وحدة النخبة الإسرائيلية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ كشفت مجموعة حنظلة الإلكترونية عن الهويات الكاملة لستين ضابطًا رفيع المستوى من وحدة إيغوز، وهي ما يُسمى بقوات النخبة في الجيش الإسرائيلي. تتخصص هذه الوحدة في التسلل والاستطلاع وحرب العصابات وحرب العصابات المضادة، بالإضافة إلى الكمائن في الجبال والغابات. وجاء في بيان أصدرته حنظلة: "لطالما اختبأت وحدة إيغوز، التي يعني اسمها "الجوزة" بالعبرية، وراء هذا الاسم الشرس لتصوير نفسها على أنها لا تُقهر.

لكن اليوم، انكشفت حقيقة هذه "الجوزات الجوفاء" للجميع. ربما حان الوقت لهم للتخلي عن حرب العصابات واختيار الجوز - سيكونون أكثر نجاحًا في ذلك." وأضاف البيان أن الوحدة متخصصة في التسلل والاستطلاع وحرب العصابات وحرب العصابات المضادة، والكمائن في الجبال والغابات، وخاصة على طول الحدود اللبنانية. لكن الآن، أصبح صيادو إيغوز مطاردين، هدفًا لظلال المقاومة. وصرحت حنظلة قائلة: "لنكن واضحين، هؤلاء ليسوا جنودًا عاديين، بل إرهابيون شاركوا مرارًا وتكرارًا في هجمات وحشية وجرائم حرب ضد شعوب المنطقة". وأشارت المجموعة الإلكترونية إلى: "وهذا هو الخبر الأهم: فقد وقعت الإحداثيات الدقيقة لجميع قواعد وحدة إيغوز في أيدي حنظلة، وأُرسلت إلى طائرات حزب الله المسيرة المزودة بألياف بصرية. من الآن فصاعدًا، لن تكون الجبال ولا الغابات ملاذًا لكم".