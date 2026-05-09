الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) يلتقي بآية الله هادوي الطهراني + صور

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ التقى آية الله رمضاني، الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)، خلال حضوره في مكتب آية الله هادوي الطهراني، بهذا العضو في الهيئة للمجمع العالمي لأهل البيت (ع).

وفي بداية هذا الاجتماع، أشار آية الله رمضاني إلى الأنشطة الأخيرة للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) وإطلاق معرض إنجازات هذا المجمع، وقال: إن هذا المعرض، الذي مضى على افتتاحه نحو ثلاثة إلى أربعة أشهر، يهتم بعرض إنجازات الأقسام المختلفة الناشطة في المجمع العالمي لأهل البيت (ع)؛ لكي تتعرف شخصيات خارج البلاد على أنشطة المجمع.

وأضاف سماحته: خلال أيام حرب رمضان، أقام المجمع العالمي لأهل البيت (ع) أكبر عدد من الندوات الافتراضية في مجال القضايا التبينية، وقد وصل عدد هذه الندوات الآن إلى ثلاثمائة ندوة.

وأشار آية الله رمضاني إلى الانعكاسات الدولية للتطورات الأخيرة، وقال: إن نهضة الشعب، التي كان باعثها ومنطلقها قائد الأمة الشهيد نفسه، والتي تُلاحظ أيضًا في أوروبا وأمريكا، أدت إلى ارتقاء الإسلام، وكذلك جمهورية النظام وقيادة النظام.

ضرورة اختيار الأشخاص ذوي المقبولية

وأكد آية الله هادوي الطهراني، ضرورة اختيار الأشخاص الذين يتمتعون بمقبولية حقيقية في كل منطقة لكي يكونوا محور العمل.

وأشار سماحته في جزء آخر من كلماته إلى التحديات التي تواجه المجمع العالمي لأهل البيت (ع) على الساحة الدولية.

وفي ختام هذا اللقاء، قدّم آية الله رمضاني ثلاثة عناوين من كتب إصدارات المجمع العالمي لأهل البيت (ع) إلى آية الله هادوي الطهراني.

