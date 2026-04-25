أكثر الأمريكيين يحملون ترامب مسؤولية ارتفاع البنزين

25 أبريل 2026 - 14:59
رمز الخبر: 1806162
كشف استطلاع أجرته "رويترز" أن معظم الأمريكيين يحمّلون الرئيس الاميركي دونالد ترامب مسؤولية ارتفاع أسعار الوقود، في ظل تداعيات الحرب على إيران، ما يهدد فرص الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ قال حوالي %77 من الناخبين المسجلين في الاستطلاع، الذي انتهى الأسبوع الماضي، إن ترامب يتحمل على ‌الأقل قدرا لا بأس به من المسؤولية عن أحدث ارتفاع في أسعار البنزين، والناجم عن قراره شن حرب مع الكيان الإسرائيلي على إيران.

وساد هذا الرأي على نطاق واسع عبر الطيف السياسي، إذ حمل %55 من الناخبين الجمهوريين و%82 من المستقلين و%95 من الديمقراطيين مسؤولية ارتفاع التكاليف على الرئيس الأمريكي.

وقال حوالي %58 من الناخبين، بما في ذلك 1 من كل 5 جمهوريين وثلثي المستقلين، إنهم سيكونون أقل ميلا لدعم المرشحين في انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر المقبل الذين يؤيدون نهج ترامب تجاه العدوان علی إيران.
