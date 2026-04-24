ردا على تخرصات ترامب الاخيرة..السلطات الثلاث: كلنا ايرانيون وثوريورن

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أكد رؤساء السلطات الثلاث في الجمهورية الاسلامية الايرانية في نص مشترك مساء أمس الخميس، انه "لا يوجد لدينا في إيران متشدد ومعتدل، كلّنا ايرانيون وثوريون".

وكتب رؤساء السلطات الثلاث؛ رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان ورئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف ورئيس السلطة القضائية حجة الاسلام غلام حسين محسني اجئي، 3 تدوينات منفصلة، وذات نص مشترك نشرت على صفحاتهم الشخصية في منصة التواصل الاجتماعي "اكس"، ردا على تخرصات ترامب الاخيرة بوجود خلاف بين المسؤولين الايرانيين.

وجاء في تدوينة بزشكيان وقاليباف: لا يوجد لدينا في إيران متشدد ومعتدل، كلّنا ايرانيون وثوريون ، وبالوحدة الصلبة بين الشعب والدولة، والطاعة الكاملة لسماحة قائد الثورة، سنجعل المعتدي المجرم يندم على أفعاله.

واضافا: إله واحد، شعب واحد، قائد واحد، طريق واحد؛ وهو طريق النصر لإيران الأعز من الروح.

كما جاء في تدوينة رئيس السلطة القضائية: اله واحد، قائد واحد، شعب واحد، واليوم طريق واحد؛ وهو طريق انتصار ايران الاعز من الروح.

واضاف: العدو المجرم سيندم...

وكتب في مدونة اخرى: فليعلم الرئيس الاميركي السافل بان "المتشدد" و"المعتدل" اوصاف مزيفة وعديمة القيمة رائجة في ادبيات الغرب السياسية. في ايران الاسلامية فان جميع الشرائح والاجنحة هي في ذروة التناغم والانسجام رهن اشارة واوامر سماحة قائد الثورة.

