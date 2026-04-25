ولايتي: إيران جبهة موحدة تقف ضد هيمنة الصهيوأميركي وشركائها

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ في رده على ادعاءات الولايات المتحدة بشأن وجود خلافات داخلية في إيران، كتب عضو الهيئة العليا للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام ومستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي عبر منصة "إكس":

"واشنطن تتحدث عن خلافات داخلية في إيران، لكن التوتر مع لندن حول جزر مالفيناس (فوكلاند) وتحذيرات أوروبا بالاستقلال عن أمريكا، تُظهر شقاقاً عميقاً في جبهة حلفائها التقليديين".

وشدد ولايتي في تصريحاته على أن "إيران تقف موحدة في وجه الجبهة العبرية - العربية - الأمريكية".

وأضاف ولايتي في الختام "العالم كله جسد، وإيران هي القلب النابض".

