إصدار ترجمة كتاب "نفحات من سيرة أئمة أهل البيت (ع)" في تنزانيا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صدر حديثا كتاب "نفحات من سيرة أئمة أهل البيت (ع)" وهو من تأليفات الفقيد آية الله الشيخ باقر شريف القرشي في اللغة السواحيلية وفي تنزانيا، وذلك برعاية الدائرة العامة للخدمات الثقافية وإصدارات المجمع العالمي لأهل البيت (ع).

يحتوي كتاب "نفحات من سيرة أئمة أهل البيت (ع)"مظاهر من خصائص وفضائل الأئمة المعصومين (ع)، وتطرق المؤلف في كل واحد من الفصول الـ 12 من هذا الكتاب لدراسة الخصائص الفردية من مكارم الأخلاق والسيرة الاجتماعية لأحد الأئمة.

واعتبر المؤلف أنهم عليهم السلام هم القدوة والأسوة الفريدة ومنقطعة النظير للبشر، وذكر لهم خصائص منها: التضحيات، والإيثار، والزهد، والتواضع، ومساعدة الفقراء والبؤساء في المجتمع، ونشر العلوم والمفاهيم، مبينا أن هذه الخصائص بأنها السمات العامة بينهم.

وهناك خصائص فريدة تتعلق بكل واحد منهم كالولادة، والألقاب، والفضائل الأخلاقية، والخدمات الاجتماعية، وكلماتهم الحكيمة، وطريقة استشهادهم.

و تطرق المؤلف في الفصل الذي يتعلق بالإمام علي (ع) إلى شخصيته بالتفاصل، وتحدثت عن إمامته، ومكانته عند النبي (ص)، ومنزلته يوم القيامة، وقيامه أدوار إيجابية ومؤثرة في تحقيق أهداف النبي (ص).

وقد ترجم كتاب "نفحات من سيرة أئمة أهل البيت (ع)" إلى اللغة السواحيلية "جمعة رمضان كازينغاتي" وصدر بالقياس الوزيري.

