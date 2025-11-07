أكاديمي يتناول موضوع التضليل الفكري في تدوين السيرة النبويّة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قدم الباحث والأكاديمي في جامعة البصرة أ.د. محسن مشكل فهد الحجاج، بحثًا بعنوان "التضليل الفكري في تدوين السيرة النبويّة"، ضمن فعاليات مؤتمر دار الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) العلمي الدولي الرابع.

ويعقد المؤتمر الذي تنظمه الدار التابعة لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، وكلية التربية الأساسية للبنات / جامعة العميد، تحت عنوان (السيرة النبوية المباركة بين الثوابت القرآنية ومتغيرات المناهج العلمية)، وتستمر فعالياته مدة يومين.

وذكر الباحث في ملخص بحثه أنّ "البحث يتطــرّق الى الانحرافـات في تدوين السيرة النبوية والأخطاء الواردة في كتب السير والمغازي منــذ نشــأة النبــي (صلّى الله عليه وآله) حتــى انتقاله للرفيـق الأعلى، إذ يســلّط الضــوء على أسباب التضليــل ســواء السياســية أو الاقتصاديــة أو القبلية، بعــد أن تلاعبــت الأقلام في وضـع سيرة مشـوهة مبتدأة برضاعتـه في باديـة بنـي سـعد ورفـض المراضـع لـه تحـت زعـم فقـره وعـوز أهله وهـذا مـا لا تؤيـده المصـادر المعـتبرة، ثـم اختلقـت فرية في أهـم مفصـل مـن مفاصل الدعوة الإسلامية وهي عدم اسـتقباله للدعـوة بقوله (عزّ وجل): (ما أنـا بقـارئ) وهـذا الزعـم يتناقـض مـع القرآن الكريـم بقوله تعالى: (وما ينطـق عـن الهوى إن هـو إلّا وحي يوحى)".

وأضاف "ثـم أظهرت الروايـات صورة غير دقيقـة بعرضها ورقة بـن نوفـل أكثر ثباتا وتماسـكا وعـلما وهــذا أيضًا تنقضــه الآيــة الكريمــة بقولــه تعــالى:(ويعلمهــم الكتــاب والحكمـة)، فهـو معلّـم البشريـة وسـيدها وليـس ورقـة بـن نوفـل".

وتابع "ثم يناقـش البحث اتهامًا للنبي (صلّى الله عليه وآله) بالسهو بالــصلاة وأنّه يقــرأ القرآن تحــت تــأثير الشــيطان، وهـذا أيضًا يرفضــه القرآن الكريـم بقوله تعـالى: (إنّ عبادي ليس لك عليهم سـلطان)، وغيرهـا مـن المواضيـع سـنعرض لها بالتحليـل والمناقشـة مركزيـن على الأسباب والنتائــج التــي تمخضــت عــن ذلـك".

وختم الباحث ملخص بحثه بالقول: "اعتمد البحث على أمهات مصادر المسـلمين مثـل كتـب الـسيرة والتفـسير فـضلًا عـن كتـب التاريـخ العـام والطبقـات التي فصلناهـا في قائمة المصادر".

........

انتهى/ 278