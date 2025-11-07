دراسة تسلّط الضوء على السيرة النبوية بين النص القرآني ومرويات التأريخ

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قدم الباحث أ.م.د موفق مجيد ليلو من الكلية التربويّة المفتوحة- مركز ميسان، ورقة بحثية بعنوان "الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) بين السيرة القرآنية ومرويّات التاريخ"، ضمن فعاليات مؤتمر دار الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) العلمي الدولي الرابع.

ويُعقد المؤتمر الذي تنظمه الدار التابعة لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، وكلية التربية الأساسية للبنات / جامعة العميد، تحت عنوان (السيرة النبوية المباركة بين الثوابت القرآنية ومتغيرات المناهج العلمية)، وتستمر فعّالياته لمدّة يومين.

وقال الباحث في ملخص بحثه: "تحاول هذه الورقة البحثية أن تضع بعـض الموجهـات والأصـول لإعـادة كتابـة الـسيرة النبويـة في ضـوء النـص القـرآني، بوصفـه -أي القـرآن الكريـم- أوثـق نـص ٍ متواتـر لا يختلـف فيـه اثنـان مـن المسـلمين باخـتلاف مذاهبهـم".

وأضاف أنّ "ذلك يكون عَبرَ الإجابة عن تسـاؤلات أهمها: مـاذا نعنـي بالـسيرة النبويـة القرآنيـة؟ لماذا ندعـو إلى سيرة نبويـة قرآنيـة؟ كيـف نـدرس الـسيرة النبويـة القرآنيـة؟".

وتابع أنّ "هذه التساؤلات هـي بـؤرة البحـث في الـسيرة النبويـة هنـا، فليسـت الغايـة توثيـق سيرة شـخص، وإنما هـي سيرة أمـة ومجتمـع، بل شريعة كونيـة متكاملة، تؤرّخ لأعظـم حقبـة في تاريـخ الإنسـانية حقّقـت الهدف الأسـمى لإخـراج البشريـة مـن ظـلمات الجهـل إلى نـور الهدى".

