آية الله السبحاني: القرآن هو حبل الله المتين والمصباح الهادي في وادي الشبهات

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ جاء في رسالة المرجع الشيعي الكبير آية الله العظمى الشيخ جعفر السبحاني بمناسبة انعقاد مؤتمر "سمباد" الثلاثين للقرآن في إیران: "القرآن الكريم هو "حبل الله المتين" والرابط القوي بين الأرض والسماء، وبحسب تصريح القرآن نفسه، هو نور ساطع في قلب الظلمات، ومصباح هادٍ في وادي الشبهات والضلالات".

وأصدر المرجع الشيعي الكبير آية الله العظمى الشيخ جعفر السبحاني، بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني الثلاثين للقرآن الكريم في مدارس "سمباد"(المدارس الخاصة بالموهوبين) في إيران، رسالة في الحفل الختامي لهذا المؤتمر في فئة الذكور.

الحمد لله رب العالمین، و صلّى الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین، و لعنة الله على أعدائهم أجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین.

القرآن الكريم هو أحد الذخرين النفيسين اللذين تركهما الرسول الأعظم (ص) ليكون مع العترة الطاهرة (ع)، ضامناً لسعادة وهداية البشر حتى قيام القيامة.

نعم، هذا "حبل الله المتين" والرابط القوي بين الأرض والسماء، حسب تصريح القرآن نفسه، هو نور ساطع في قلب الظلمات؛ ومصباح هادٍ في وادي الشبهات والضلالات.

طوبى للذين يخدمون هذا الكتاب الإلهي بأي وجه كان؛ سواء بالقراءة والحفظ والتعليم، أو بالتفسير والتبيين والتعليم ونشر مفاهيمه السامية في المجتمع.

طوبى لكم أيها الطلاب الأعزاء وأصحاب المواهب اللامعة، وكذلك القائمين والمنظمين لهذا المؤتمر النوراني الذين يخطون خطوات صادقة في سبيل القرآن.

إنني أقدر جهودكم القيمة بصدق، وأسأل الله المنان أن يجزيكم خير الجزاء وأعظم الأجر، وآمل أن تظلوا ثابتين على هذا المسار النوراني والمعرفي حتى نهاية العمر، وأن تنالوا سعادة الدنيا والآخرة".

