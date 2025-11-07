دراسة تناقش المواجهات القرآنية في تدوين السيرة النبوية بين أهل المغازي والمؤرخين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قدم الباحث الدكتور أحمد هلال من تركيا دراسة بعنوان (المواجهات القرآنية في تدوين السيرة النبوية بين أهل المغازي والمؤرخين - دراسة وتقويم)، ضمن فعاليات مؤتمر دار الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) العلمي الدولي الرابع.

ويُعقد المؤتمر الذي تنظمه الدار التابعة لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، وكلية التربية الأساسية للبنات / جامعة العميد، تحت عنوان (السيرة النبوية المباركة بين الثوابت القرآنية ومتغيرات المناهج العلمية)، وتستمر فعالياته مدة يومين.

وقال الباحث في ملخص دراسته: إنّ "أهل المغازي أول من أفرد كتابًا في سيرة النبي (صلى الله عليه وآله) في جانبها الاجتماعي والدعوي والعسكري في المرحلة المدنية، وهذا ما نراه جليًا في مغازي ابن إسحاق (١٥١هـ)، والواقدي (٢٠٧هـ)، وابن هشام (۲۱۸ هـ)، التي تُعد من أوائل مصنفات السيرة".

وأضاف "إذا كانت كتب المغازي قد اختصت بحياة النبي (صلى الله عليه وآله) فلم تخرج عنها فإنّ كتب التاريخ قد اشتملت على سيرة النبي (صلى الله عليه وآله) وما قبلها وبعدها، وكانت المغازي جزءًا من كتب التاريخ، وهذا ما نراه في تاريخ ابن جرير الطبري (٣١٠هـ)، الذي يأتي ضمن سيرة النبي (صلى الله عليه وآله) لتاريخه، وكذلك فعل ابن كثير (٧٧٤هـ) في كتابه البداية والنهاية".

وبيّن أنّ ورقته البحثية استعرضت موضوع الحد الفاصل بين منهج أهل المغازي والسير والمؤرخين في تدوينهم للسيرة النبوية، والفروقات الجوهرية في معالجتهم للموضوعات المختلفة في سيرة النبي (صلى الله عليه وآله)، وتسلط الضوء على المنهج الذي سلكه أهل المغازي والسير في التدوين (النقل بالسند) وإمكانية تعميمه على منهج تدوين التاريخ".

وتابع هلال أنّ "الورقة البحثية توضح الأسباب التي دعت إلى تقدم كتب السير والمغازي على كتب التاريخ، وسبب إيلائهم الجانب العسكري من سيرة النبي (صلى الله عليه وآله) اهتمامًا بالغًا، إلى جانب إبراز أثر الموجهات القرآنية في رسم معالم التدوين لكتب المغازي والتاريخ، مع التركيز على مدى انضباط أصحاب المغازي والمؤرخين بهذه الموجهات، وأثرها في ضبط الرواية".

