بحث علمي يناقش صورة النبي (ص) في القرآن الكريم والدراسات التاريخية

قدم الباحث السيد جعفر الحكيم ورقة بحثية عن صورة النبي (صلى الله عليه وآله) في القرآن الكريم والدراسات التاريخية، ضمن الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دار الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) العلمي الدولي الرابع.

ويُعقد المؤتمر الذي تنظمه دار الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) التابعة لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، وكلية التربية الأساسية للبنات / جامعة العميد، تحت عنوان (السيرة النبوية المباركة بين الثوابت القرآنية ومتغيرات المناهج العلمية)، وتستمر فعالياته مدة يومين.

واستعرض السيد الحكيم في ورقته البحثية الصورة التي تناولها القرآن الكريم عن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله)، كذلك ما جاءت به الدراسات التاريخية عن صورته (صلى الله عليه وآله).

وتطرق الباحث إلى كيفية التعامل مع النصوص القرآنية وماورد عن السنة النبوية المباركة، مؤكدًا ضرورة أن يكون البحث عمليًّا وفكريًّا بحتًا.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على السيرة النبوية الشريفة، بوصفها منهجًا إنسانيًّا وعلميًّا شاملاً، وإبرازها في ضوء الثوابت القرآنية والتحولات الفكرية المعاصرة في مناهج البحث العلمي.

