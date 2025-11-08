مؤتمر أمير المؤمنين (ع) يدعو إلى تطبيق المنهج التربوي للإمام علي (ع) في المؤسسات التعليمية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ دعا البيان الختامي للمؤتمر العلمي الرابع لإحياء تراث أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى تطبيق المنهج التربوي للإمام علي (عليه السلام) في المؤسسات التعليمية.

ويُقام المؤتمر برعاية العتبة العباسية المقدسة، وينظمه مركز المرايا للدراسات والإعلام، بالتعاون مع جمعية العميد العلمية والفكرية، وأمانة مسجد الكوفة المعظم، وجامعتي الكفيل والعميد، وكلية الآداب في جامعة الكوفة، ومركز دراسات الكوفة، واتحاد الأدباء والكتاب في النجف الأشرف، وتحت عنوان (التربية وبناء الإنسان في تراث الإمام علي -عليه السلام- في ضوء التحديات المعاصرة).

وألقى البيان مدير مركز المرايا السيد حيدر الزركاني، وذكر فيه، أنَّ "المؤتمر شهد مشاركة عدد كبير ومميز من الشخصيات الدينية والأكاديمية والثقافية، وعدد من طلبة الحوزة العلمية، والأساتذة الجامعيين، والباحثين المتخصصين، الذين قدموا رؤاهم وبحوثهم الرصينة في أربع جلسات بحثية متخصصة، ناقشت 20 بحثًا، استعرضت الأبعاد المختلفة للرؤية التربوية للإمام علي (عليه السلام) وآليات تطبيقها في مواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية المعاصرة، إذ أكدوا أن تراث أمير المؤمنين (عليه السلام) يمثل منهجًا حضاريًّا متكاملًا لتربية الإنسان وبنائه، وقادرًا على تقديم الحلول الناجعة للأزمات المعاصرة".

وأضاف "بناءً على ما تم طرحه ومناقشته في جلسات المؤتمر، يوصي المؤتمرون بإقامة ورشة عمل متخصصة، بالتعاون بين مركز المرايا وجمعية العميد؛ لمناقشة أهم التحديات التربوية الراهنة في الربع الأول من العام القادم؛ بهدف الخروج بآليات تنفيذية مستمدة من تراث الإمام علي (عليه السلام)، إلى جانب العمل على تبني وتطبيق المنهج التربوي والأخلاقي والاجتماعي للإمام علي (عليه السلام) في المؤسسات التعليمية والتربوية والاجتماعية، كونه يمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان الصالح والمواطن الفاعل".

وبين الزركاني، أنَّ "التوصيات تضمنت دعوة الباحثين في الدراسات العليا والأولية إلى تعميق البحث والتحليل في تراث الإمام علي (عليه السلام)، وخصوصاً في المجالات التي تعالج التحديات المعاصرة، منها الأمن الفكري، والتربية الأسرية الفعالة، ومعالجة الانحرافات الفكرية، بالإضافة إلى ضرورة وضع آليات وبرامج عملية للاستفادة من التوجيهات التربوية والاجتماعية الواردة في تراث الإمام علي (عليه السلام)؛ لتعزيز قيم العدل والمساواة والتنظيم في المجتمع (نظم الأمر)، فضلًا عن العمل على إثراء المحتوى الرقمي بمواد علمية رصينة عن سيرة أهل البيت (عليهم السلام) وفكرهم ".

