إنطلاق مؤتمر "سيرة الرسول الأعظم(ص)" الدولي الرابع في العراق

وتُقيم المؤتمرَ دارُ الرسول الأعظم(صلّى الله عليه وآله) التابعة للقسم، بالتعاون مع كلّية التربية الأساسية للبنات في جامعة العميد، تحت شعار (رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً)، وبعنوان (السيرة النبوية المباركة بين الثوابت القرآنية ومتغيّرات المناهج العلمية).



وستنطلق فعّالياتُ المؤتمر يومي الجمعة والسبت (7 – 8 تشرين الثاني الجاري)، في الساعة التاسعة صباحاً، على قاعة الإمام الحسن المجتبى(عليه السلام) في العتبة العبّاسية المقدّسة.

وستشهد فعّاليات المؤتمر، تنظيم ندوةٍ علمية في جامعة العميد، يوم السبت الموافق للثامن من تشرين الثاني، في الساعة التاسعة صباحاً على قاعة الإمام المجتبى(عليه السلام) في الجامعة.



ويناقش المؤتمر خمسة محاور هي:

1- المُوجّهات القرآنية في تدوين السيرة النبوية في التراث الإسلامي (مناهج أهل المغازي، مناهج المحدثين، مناهج المفسرين، مناهج المؤرخين).

2- المناهج التاريخية والثوابت القرآنية عند المعاصرين في دراسة السيرة النبوية (المنهج الإخباري، المنهج الأثري، المنهج العقلي).

3- المناهج اللغوية والأدبية في دراسة السيرة النبوية قرآنيًّا، (مناهج اللغة، مناهج الأدب، مناهج البلاغة، مناهج اللسانيات).

4- توظيف القرآن الكريم في كتابات المستشرقين في السيرة النبوية (مناهج الدراسات الكنسية، مناهج الدراسات الاستشراقية الحديثة، مناهج الدراسات الاستشراقية المعاصرة).

5- السيرة النبوية القرآنية في المناهج التربوية والنفسية، مفاهيم وتطبيقات (السيرة النبوية القرآنية في المناهج الدراسية، السيرة النبوية القرآنية والتنمية البشرية، مرتكزات السيرة النبوية القرآنية في المناهج التربوية الحديثة).



ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على السيرة النبوية الشريفة، بوصفها منهجاً إنسانياً وعلمياً شاملاً، وإبرازها في ضوء الثوابت القرآنية والتحوّلات الفكرية المعاصرة في مناهج البحث العلمي.

