باحث إيراني يقدم بحثًا بعنوان "السيرة النبويّة بين النقل والثوابت القرآنية"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قدّم الباحث الإيراني أ.م.د. أصغر طهماسبي البلداجي، بحثًا بعنوان "السيرة النبويّة بين النقل والثوابت القرآنية (دراسة تحليلية حول عصمة النّبي)"، ضمن فعاليات مؤتمر دار الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) العلمي الدولي الرابع.

ويُعقد المؤتمر الذي تنظمه الدار التابعة لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، وكلية التربية الأساسية للبنات / جامعة العميد، تحت عنوان (السيرة النبوية المباركة بين الثوابت القرآنية ومتغيرات المناهج العلمية)، وتستمر فعّالياته لمدّة يومين.

وقال الباحث في ملخص بحثه: إنّ "سيرة النبي (صلى الله عليه وآله) في مختلف جوانبها من أهـم مـا أكّـد عليـه القــرآن الكريــم، إذ قدّمه كقدوة وأسوة للمؤمنين، حيث يمتدح (صلى الله عليه وآله) في كتاب الله المجيد على خلقـه العظيم ويذكـر عصمته وطهارتـه بشكل مطلـق، حتـى أنّ المسـلمين ملزمون باتّباعه مطلقًـا في كل شيء، ولو لم يكن النبـي (صلى الله عليه وآله) معصومًا بشـکل مطلـق، لمَا أمـر الله (عزّ وجلّ) الناس باتّباعه مطلقًا، مـع التأكيد علی عصمته في القـرآن الكريم".

وأضاف "في بعـض الروايـات والأخبـار التاريخيـة وردت أمـور عـن سيرة الرسـول (صلى الله عليه وآله) تتعـارض مـع سيرتـه المباركة في القـرآن الكريم، ولذلـك لا بُـدّ مـن نقـد ورفـض كل مـا يخالـف السيرة النبوية في كتاب الله المجيد، ونظـرًا لأهميـة هـذه القضيـة فـإنّ هـذا البحـث ينتقـد الروايــات والأنبــاء التاريخيــة المخالفــة للسيرة الشريفة فيما يتعلــق بعصمته، ويبيّن تعـارض هــذه الروايات وتناقضها مع القرآن الكريم".

وتابع البلداجي "تشير نتيجــة البحــث إلى أنّ الــسيرة النبوية المباركة في الثوابــت القرآنية تـدل علی عصمــة النبــي (صلى الله عليه وآله) في كل جوانــب حياته؛ وهـذه الـسيرة القرآنية معيار لتحليل ودراسـة أي نقـل حـول النبـي الأعظم (صلى الله عليه وآله)؛ وأيّ نقـل ورواية تعارض هذه السيرة القرآنية، لا تُقبـل، حتى لو وردت في المصادر المعتبرة".

