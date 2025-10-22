آية الله النجفي يؤكِّد أهميّةَ تطويرِ العلاقاتِ الثنائيّة بين العراق وفنزويلا 

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استقبل المرجعِ الديني الشيخ بشير حسين النَّجفيُّ ، سفيرَ جمهوريّةِ فنزويلا لدى العراق، السيّدَ أرتورو أنيبال كايكوس راميريز، والوفدَ المرافقَ له، وذلك في مكتبِهِ المركزيِّ بمدينةِ النَّجفِ الأشرف.
وتحدّث سعادةُ السفيرِ عن التحدّياتِ التي تواجهُ المجتمعَ الدُّوليَّ، ولا سيّما في ظلِّ الظُّروفِ الراهنةِ التي تستدعي تعزيزَ التعاونِ بين الدُّول، دَرءاً لتغييبِ الدَّورِ الأُمَميِّ بفعلِ استئثارِ بعضِ الأقطابِ دون غيرِها.
وأكّد سماحةُ المرجعِ أهميّةَ تطويرِ العلاقاتِ الثنائيّةِ بين العراقِ وفنزويلا، خصوصاً في المجالاتِ الاقتصاديّةِ والتجاريّةِ، بما يخدمُ مصالحَ الشَّعبينِ الصَّديقين، مشيراً إلى أنّ التعاونَ القائمَ على الاحترامِ المتبادلِ من شأنِهِ أن يُسهمَ في تحقيقِ التّنميةِ والاستقرار.
وقدّم سعادةُ السفيرِ شكرَهُ واحترامَهُ ومحبّتَهُ لمقامِ المرجعيّةِ الدِّينيّةِ، شاكراً حُسنَ الاستقبالِ، وما قدّمهُ سماحةُ المرجعِ من وقتِهِ المبارك.
