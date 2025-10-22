  1. الرئيسية
آية الله النجفي يؤكِّد أهميّةَ تطويرِ العلاقاتِ الثنائيّة بين العراق وفنزويلا 

22 أكتوبر 2025 - 22:01
رمز الخبر: 1741770
أكّد آية الله النجفي أهميّةَ تطويرِ العلاقاتِ الثنائيّةِ بين العراقِ وفنزويلا، خصوصاً في ‏المجالاتِ التي يخدمُ مصالحَ الشَّعبينِ.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استقبل المرجعِ الديني الشيخ بشير حسين النَّجفيُّ ، سفيرَ جمهوريّةِ فنزويلا لدى العراق، السيّدَ أرتورو ‏أنيبال كايكوس راميريز، والوفدَ المرافقَ له، وذلك في مكتبِهِ المركزيِّ بمدينةِ النَّجفِ الأشرف.‏

وتحدّث سعادةُ السفيرِ عن التحدّياتِ التي تواجهُ المجتمعَ الدُّوليَّ، ولا سيّما في ظلِّ الظُّروفِ ‏الراهنةِ التي تستدعي تعزيزَ التعاونِ بين الدُّول، دَرءاً لتغييبِ الدَّورِ الأُمَميِّ بفعلِ استئثارِ بعضِ ‏الأقطابِ دون غيرِها.‏

وأكّد سماحةُ المرجعِ أهميّةَ تطويرِ العلاقاتِ الثنائيّةِ بين العراقِ وفنزويلا، خصوصاً في ‏المجالاتِ الاقتصاديّةِ والتجاريّةِ، بما يخدمُ مصالحَ الشَّعبينِ الصَّديقين، مشيراً إلى أنّ التعاونَ القائمَ ‏على الاحترامِ المتبادلِ من شأنِهِ أن يُسهمَ في تحقيقِ التّنميةِ والاستقرار.‏

وقدّم سعادةُ السفيرِ شكرَهُ واحترامَهُ ومحبّتَهُ لمقامِ المرجعيّةِ الدِّينيّةِ، شاكراً حُسنَ الاستقبالِ، ‏وما قدّمهُ سماحةُ المرجعِ من وقتِهِ المبارك.‏
