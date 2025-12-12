مسؤولة الهيئات النسائية في شعبة بدنايل: التجمع الفاطمي رسالة وحدة وقوة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ ستبقى فاطمة قدوة إلى يوم القيامة، لأن سيرتها ليست قصة مضت، بل رسالة تُلهِم، ومنهج يحيي القلوب، وطريقٌ يظلّ ممتدًا ما بقي في الأرض مؤمنٌ يبحث عن معنى الطهر والصدق والثبات.

شددت مسؤولة الهيئات النسائية في شعبة بدنايل الدكتورة الحاجة نبال رعد على أن السيدة فاطمة ستظل القدوة إلى يوم القيامة، داعية الفاطميات للمشاركة في التجمع الفاطمي، حيث ستجمعنا رسالة وحدة وقوة.

وتقام مراسم التجمع الفاطمي، تيمنا بمولد السيدة الطاهرة "فاطمة الزهراء" (ع) المبارك، في الضاحية الجنوبية ببيروت العاصمة اللبنانية .

